Национальная опера Украины возобновляет работу: как это будет

После полугодового пребывания в карантинном простое, Национальная опера Украины возобновляет работу. Открытие нового театрального сезона запланировано на 18 сентября и подготовка к нему идет полным ходом.

— Несмотря на существующие сложности, коллектив театра полон оптимизма, — сказал главный режиссер Национальной оперы Анатолий Соловьяненко. — Наш репертуарный план составляется с особым вниманием.

Учитывая существующие ограничения, в период до 31 октября 2020 года, театр будет работать для зрителей три раза в неделю — по пятницам, субботам и воскресеньям. В пятницу на сцене покажут концертную программу солистов оперной труппы в сопровождении рояля. Субботу — состоится выступление солистов балета под фонограмму. Воскресенье — будет показан один из оперных спектаклей, который не предусматривает большого оркестра и исполняется без участия хора и балета. Среди них: «Наталка Полтавка», «Моцарт и Сальери».

Все представления будут проходить без антракта, с максимальной продолжительностью до 80 минут. Зрителям будет необходимо придерживаться масочного режима и проходить температурный скрининг. Администрация театра говорит, что размещение зрителей в зале будет проходить в соответствии с действующими требованиями.

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