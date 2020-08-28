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Культура и искусство

Зеленский монопьесой поздравил "франковцев" со 100-летием театра и раздал ордена (видео)

21:59 28 августа 2020
зеленский

Президент Владимир Зеленский очень оригинально поздравил артистов Национального театра имени Ивана Франко, отмечающего в этом году свое 100-летие. Чтобы порадовать весь коллектив «франковцев» в юбилейный вечер, Зеленский взял на себя роль конферансье и исполнил на сцене монопьесу, посвященную награждению. Судя смеху и аплодисментам в зале, команде театра выступление пришлось по душе.

Видео приводит Офис президента.

Днем ранее Зеленский подписал указ о награждении ведущих артистов и работников театра.

Орден князя Ярослава Мудрого IV степени получил Александр Заднипровский, такой же орден V степени присвоен Анатолию Хостикоеву. Остапу Ступке и Наталье Сумской достался орден «За заслуги» II степени. Василию Баше, Андрею Романию, Олегу Стальчуку вручена награда «За заслуги» III степени. Лариса Руснак удостоена ордена княгини Ольги III.

Народным артистом стал актер Владимир Николаенко, а заслуженными — Виктория Васалатий, Иван Залуских и Ирина Мельник.

Напомним, юбилейный год оказался для театра им. Франко непростым. Из-за карантина спектакли пришлось показывать онлайн.

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