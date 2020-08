В Киеве завершился 49-й Международный кинофестиваль «Молодість», который в 2020 году проходил в двух форматах: онлайн и оффлайн.

Как сообщает Укринформ, гран-при получили команды сразу двух фильмов — «Особые приметы» (Identifying Features) режиссера Фернанда Валадес (Мексика-Испания), а также «Твой ход» (Kuessipan) Мириам Верро (Канада).

Приз зрительских симпатий достался международной ленте «Двое» (Two of Us) Филиппо Менегетти (Франция-Люксембург-Бельгия), а победителем национального конкурса, в котором были представлены короткометражные фильмы, стал «Схрон» (Hideout) Оксаны Войтенко.

В номинации MOLODIST TEEN SCREEN победителем стал режиссер Джон Шиди из Австралии, представивший фильм «Щ — это счастье» (H Is for Happiness), а в конкурсе на лучший студенческий фильм победила работа «Спокойной ночи» (Good Night) Энтони Нти (Бельгия-Гана).

