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Культура и искусство

Гран-при киевской "Молодости" получили сразу два фильма: международный кинофестиваль подвел итоги (видео)

22:43 29 августа 2020
Гран-при киевской «Молодости» получили сразу два фильма: международный кинофестиваль подвел итоги (видео)

В Киеве завершился 49-й Международный кинофестиваль «Молодість», который в 2020 году проходил в двух форматах: онлайн и оффлайн.

Как сообщает Укринформ, гран-при получили команды сразу двух фильмов — «Особые приметы» (Identifying Features) режиссера Фернанда Валадес (Мексика-Испания), а также «Твой ход» (Kuessipan) Мириам Верро (Канада).

Приз зрительских симпатий достался международной ленте «Двое» (Two of Us) Филиппо Менегетти (Франция-Люксембург-Бельгия), а победителем национального конкурса, в котором были представлены короткометражные фильмы, стал «Схрон» (Hideout) Оксаны Войтенко.

В номинации MOLODIST TEEN SCREEN победителем стал режиссер Джон Шиди из Австралии, представивший фильм «Щ — это счастье» (H Is for Happiness), а в конкурсе на лучший студенческий фильм победила работа «Спокойной ночи» (Good Night) Энтони Нти (Бельгия-Гана).

Напомним, «ФАКТЫ» дали советы, что посмотреть в кино с 27 августа 2020 года.

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