В Киеве 7–8 сентября покажут кино под открытым небом: какие фильмы можно посмотреть бесплатно (видео)

В киевском летнем кинотеатре возле памятника Шевченко до 15 сентября продолжается бесплатный кинопоказ. Ежедневно тут демонстрируются лучшие отечественные картины последних лет. В программе авторское, детское и подростковое кино, громкие премьеры, наиболее кассовые фильмы. Зрители смогут посмотреть их на большом экране и на открытом воздухе.

7 сентября

Покажут фестивальное короткометражное кино: «Схрон» (режиссер Оксана Войтенко, 2020, «Скифский олень» за лучший фильм Национального конкурса 49-го Киевского международного кинофестиваля «Молодость"-2020); «Ковер» (режиссер Наталя Киселева, 2019, Гран-при Национального конкурса Kyiv International Short Film Festival); «Шпили-Вили» (режиссер Иван Шоха, 2020, Гран-при кинофестиваля «Открытая ночь», 2020); «Злоумышленник» (режиссер Валерий Шевченко, Гран-при кинофестиваля «Открытая ночь», 2020); Solitude (режиссер Лиза Смит, 2019, участник Одесского международного кинофестиваля в номинации за лучший короткометражный фильм на премию «Золота Дзиґа»); «Взрослый» (режиссер Жанна Озирна, 2019, участник Одесского международно кинофестиваля); «Вечность» (режиссер Анна Соболевская, 2018, участник КМКМ «Молодость»).

8 сентября

«Поводырь» (режиссер Олесь Санин, 2014). В основе исторической драмы положены события периода Голодомора — действие происходит осенью-зимой 1932 года и зимой 1933 года в советской Украине. По ее просторам путешествуют американский 10-летний мальчик Питер и слепой кобзарь Иван Кочерга (ранее он командовал ротой в УНР и ослеп после ранения), который нашел себе маленького поводыря. Питер случайно получил документы об организованном коммунистами массовом голоде в советской Украине. За документами охотятся, а мальчик обнаружил их среди личных вещей своего отца Майкла (американского инженера), убитого по пути в Москву, где он должен был передать важные доказательства британскому журналисту.

Питера разыскивает бывший сослуживец Кочерги — Владимир. Ранее он предал побратимов, перейдя на сторону большевиков, и участвовал в расстреле своих же товарищей…

Слепые кобзари слыли носителями свободолюбивой идеологии, и советская власть старалась избавиться от них. Арестами и хитростью их собирают в одном месте, чтобы уничтожить. Питер пытается предотвратить гибель кобзарей, но безуспешно. Во время карательной акции Ивану удается освободиться, но при схватке с Владимиром оба погибают.

Начало сеансов (вход свободный) в 20:00.

Тем временем на текущей неделе в украинском кинопрокате появляется немало премьер: отечественная драма «Забытые» о жизни на оккупированной территории и документальная лента о древнем монастыре Святой горы Афон «Где ты, Адам?».

«ФАКТЫ» сообщали ранее, что голливудская студия Warner Bros. подвела итоги первого уик-энда проката фильма «Тенет» (известен также как «Довод») от режиссера Кристофера Нолана. Фильм собрал почти 150 миллионов долларов.

60

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter