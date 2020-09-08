Умер известный украинский диктор, озвучивавший "Альфа", "Коломбо" и "Трансформеров"

Ушел из жизни известный диктор, легендарный голос «Украинского радио» Николай Козий. Ему было 79 лет. О смерти сообщил на своей странице в Facebook генеральный продюсер Украинского радио Дмитрий Хоркин.

«Умер Николай Козий — легендарный диктор Украинского радио и первый бренд-войс телеканала 1+1. Ему было 79 лет. Голос эпохи. Светлая память, Маэстро», — написал Хоркин.

Легендарный диктор Николай Козий родился 19 июня 1941 года. Его называют одним из лучших украинских радиодикторов. Он работал журналистом, ведущим на радио, был актером дубляжа. Его голос звучит в фильмах «Король говорит», «Ноев ковчег», телесериалах «Альф» и «Коломбо», мультфильмах «Паровоз Томас и его друзья», «Трансформеры».

Также Николай Тимофеевич озвучил множество аудиокниг, познавательных программ для школьников, читал текст первой украиноязычной Библии в аудиоформате.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о смерти чешского режиссера, автора фильма «Поезда под особым наблюдением» Иржи Менцеля.

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