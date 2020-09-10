В Софийском соборе один из апостолов изображен с лицом советского реставратора (фото)

Из глубины веков

С руководителем научной реставрационной мастерской Национального заповедника «София Киевская» Анатолием Остапчуком мы поднялись на строительные леса, которые сейчас стоят в центральной части Софийского собора. «О, это тот самый «бунтовщик»! — не удержался я от эмоционального замечания, когда увидел на стене знакомый портрет. Мне его показывала на архивном черно-белом фотоснимке 1950-х годов исследовательница живописи Софийского собора Тамара Рясная. По ее словам, этот снимок сделан во время масштабной реставрации, проводившейся там в 1953—1956 годах. Люди, руководившие тогда реставрационными работами, распорядились закрасить на стенах собора масляную живопись XVIII—XIX столетий — под тем предлогом, что она мешает восприятию посетителями древних потускневших фресок XI века (времен князей Владимира Крестителя и его сына Ярослава Мудрого).

Один из молодых реставраторов нашел в себе смелость открыто выступить против закрашивания масляной живописи. Дело обернулось тем, что этот молодой человек… изобразил в многофигурной композиции XVIII века портрет человека, очень похожего на себя (на композиции показан Собор семидесяти святых апостолов).

«Я обратила внимание, что там, где изначально был изображен худощавый старец с длинными седыми волосами, появилось лицо молодого человека с пухлыми щеками и зачесанными назад волосами (такая прическа была модной в середине прошлого века), — рассказывала Тамара Рясная. — Сохранился снимок группы, которая в 1950-х годах реставрировала живопись собора. Если сравнить лица апостола (с пухлыми щеками и зачесанными назад волосами), о котором я сказала, и одного из реставраторов на снимке — Шептюкова, видно, что они очень похожи. Согласно протоколам собраний реставраторов, этот молодой человек всячески отстаивал живопись XVIII—XIX столетий. Однажды сгоряча даже выпалил: «Фрески XI века не имеют никакой ценности!» Будучи, видимо, на взводе он и решил написать вместо практически осыпавшегося лика старца свой портрет. Тем более что изображение Собора семидесяти апостолов предстояло упрятать под слоем серой краски.

В 1950-х годах вместо практически осыпавшегося портрета старца советский реставратор Шептюков (на черно-белом фото) изобразил человека, похожего на себя

Тут следует сказать, — что в прошлом многие живописцы изображали в храмах себя, своих родственников, друзей, знакомых и даже возлюбленных (как это сделал, например, в Кирилловской церкви в Киеве выдающийся художник Михаил Врубель)".

«Значительная часть масштабной композиции „Собор святых апостолов“ утрачена»

— Мы раскрыли в этой части собора настенную живопись, которая была закрашена в 1950-е годы, и сейчас работаем над тем, чтобы придать ей экспозиционный вид, — говорит руководитель реставрационной мастерской Анатолий Остапчук. — Больше 60 лет назад наши предшественники так закрасили эти композиции, чтобы при необходимости их было легко очистить: они использовали смесь мела с клеем и красителем. Это покрытие нам удалось снять в основном с помощью теплой воды. Проблемы возникали только на небольших участках, на которые попал воск или где были пятна различного происхождения, — там пришлось использовать растворитель.

— Какие именно живописные композиции раскрыла из-под слоя краски ваша команда?

— Их несколько: на зените свода изображения Иисуса Христа Великого Архиерея (показан в архиерейском облачении) и голубя, символизирующего Дух Святой, а ниже с двух сторон на стенах — многофигурная композиция, на которой изображен Собор семидесяти святых апостолов. На стенах также изображены святые. Тут следует сказать, что раскрытие этих живописных работ было одной из основных задач нынешней реставрации.

— В каком состоянии они находятся?

— К сожалению, композиция «Собор святых апостолов» сохранилась не полностью — в нижней части значительные утраты красочного слоя. Вероятно, причиной тому стало намокание стен, которое происходило в XIX веке. Уже тогда эта живопись находилась не в лучшем состоянии, поэтому еще в те времена ее обновляли.

— Во время реставрации 1950-х годов эти живописные работы просто закрасили или сначала отреставрировали?

— Очистили от копоти, отреставрировали и только затем закрасили. Но все равно мы обнаружили во многих местах отслоения красочного слоя. Так что сейчас проводим его закрепление, где это нужно, наносим шпаклевку. А там, где изображения утрачены, тонируем краской — чтобы пустующие участки не бросались в глаза.

Нам предстоит покрыть всю эту живопись защитным слоем специального лака. Важно, что его можно будет легко снять, если когда-нибудь возникнет такая необходимость. Например, если от времени лак потемнеет.

«Для реставрации живописи используем хирургические инструменты, шприцы, паяльники»

— Используете краски, сделанные по рецептам XVIII—XIX вв. еков или современные?

— Качественные современные. Ведь они принципиально не отличаются от тех, что использовались 200—300 лет назад: состав масляных красок остался прежним — масла и пигменты. Впрочем, зарубежные фирмы создали краски специально для реставраторов. Но они стоят слишком дорого, ведь выпускаются небольшими партиями. Кстати, это же касается и инструментов — специальный, разработанный для реставраторов нам не по карману. Поэтому пользуемся тем, что подешевле, но ничем не хуже: паяльниками, медицинскими инструментами, например, скальпелями, хирургическими пилами, щипцами, которыми врачи вырывают зубы, шприцами… Ну и, конечно, кисточками, щеточками.

— Не совсем понятно, для чего в реставрации монументальной живописи используются паяльники?

— Мы их нагреваем до 70 градусов и закрепляем ими отслоившуюся от стен краску.

— В Софийском соборе сохранилось много фресок и мозаик XI века. Вы работали с какими-либо из них в ходе нынешней реставрации?

— Нет. Дело в том, что в старину своды той части собора, в которой сейчас стоят леса — центральный неф (коридор), — обвалились. Поэтому древние фрески, которые там наверняка были, погибли. На рубеже XVII—XVIII столетий центральный неф отстроили и заново расписали. Вот и вышло, что там в основном масляная живопись XVIII века, воссозданная в XIХ столетии. Однако в этом нефе на небольшой высоте все же сохранились фрески времен Киевской Руси — участки стен, на которых они написаны, уцелели при обрушении сводов. Именно там находится широко известная фреска «Портрет княжеской семьи». Нам еще предстоит провести на ней некоторый объем реставрационных работ.

Тут следует сказать, что в соборе есть очень интересная масляная живопись XIX столетия, которую тоже упрятали под слоем краски в середине 1950-х годов. Из закрашенных тогда композиций первой мы расчистили работу украинского художника Ивана Селезнева «Крещение Иисуса Христа».

Интересно, что Селезнев, как и советский реставратор, изобразил в этой композиции себя — в образе самого молодого из трех человек, ставших свидетелями крещения Христа.

— Некоторые специалисты были против того, чтобы мы раскрывали работу Селезнева, — продолжает Анатолий Остапчук. — Но, когда мы это сделали, все убедились, что она ничуть не мешает восприятию фресок и мозаик времен Киевской Руси. Так что, когда встал вопрос о раскрытии еще двух масштабных композиций XIX века — «Путь в Эммаус» и «Ужин в Эммаусе», возражений против этого не было.

— Что на них изображено?

— Сцены, произошедшие в день Воскресения Христа и описанные в Евангелии от Луки: удрученные казнью Иисуса апостолы Лука и Клеопа шли по дороге из Иерусалима в селение Эммаус, и в это время им явился Сын Божий. Однако они Его не узнали. Только в Эммаусе во время ужина, когда Он преломил хлеб, апостолы узнали Христа. Эти масштабные живописные произведения хорошо сохранились. Мы их раскрыли из-под слоя краски в 2018 году. И вот теперь расчистили живопись в центральном нефе. Нам было важно добраться до нее еще и по той причине, что значительная часть центрального нефа не реставрировалась уже более 60 лет.

Руководитель реставрационной мастерской Анатолий Остапчук показывает паяльник с медной лапкой, который используют реставраторы. Инструмент нагревают до 70 градусов и закрепляют им отслоившуюся от стен краску

— В соборе еще осталась скрытая от глаз живопись XVIII—XIX столетий?

— Да, в другой части храма есть такие работы. Нам известно, что они, к сожалению, сильно повреждены — там большие утраты красочного слоя. Поэтому пока трудно сказать, будет ли принято решение о том, чтобы раскрыть эту живопись.

— Кто финансирует нынешние реставрационные работы?

— Спонсорские средства привлечены для аренды удобных и безопасных строительных лесов. Кто выступил спонсором? Два года назад Благотворительный фонд Левентиса (A.G. Leventis Foundation) из Кипра предоставил нашему заповеднику грант. С привлечением этих денег мы тогда провели значительный объем реставрационных работ. И все же часть средств гранта осталась неистраченной. Поэтому ее использовали для аренды строительных лесов для нынешней реставрации. Мы ни на секунду не забываем, что платить приходится за каждый день аренды, поэтому стараемся уложиться в минимальные сроки. Что же касается реставраторов, то все они наши сотрудники, работают за зарплату.

На фото в заголовке: Реставратор Леонид Колодницкий рассказал, что живопись XVIII—XIX вв. еков удалось раскрыть из-под слоя краски с помощью теплой воды

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