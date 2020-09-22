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Культура и искусство

Впервые в истории: украинка станет первой женщиной-дирижером на престижном Байройтском фестивале (фото)

17:55 22 сентября 2020
Оксана Лынив

Экс-дирижер Одесского национального театра оперы и балета Оксана Лынив станет первой женщиной за всю историю оперного искусства, которая будет дирижировать постановку Рихарда Вагнера на всемирно известном Байройтском фестивале. Об этом сообщили в Посольстве Украины в ФРГ. (Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о знаменитом дирижере Хобарте Эрле, который уже около 30 лет живет в Украине и возглавляет Одесский филармонический оркестр.)

«Украинский дирижер Оксана Лынив дебютирует на Вагнеровском фестивале в немецком Байройте, что по праву является апогеем музыкальных фестивалей в Германии, с премьерой „Летучего Голландца“ в 2021 году», — говорится в сообщении.

Отмечается, что с 1876 года за пультом самого культового музыкального действа побывали 92 мужчины-дирижеры, и вот эту почти полуторавековую традицию «нарушила» (изменила) украинка.

«В этом году Байройтский фестиваль, на котором исполняют произведения немецкого композитора 19 века Рихарда Вагнера, впервые в послевоенной истории отменили из-за пандемии коронавируса. Однако в следующем году мероприятие должно состояться. Впервые дирижировать будет женщина — Оксана Лынив», — сообщила директор фестиваля Катарина Вагнер.

42-летняя Оксана Лынив хорошо знакома с творчеством великого Вагнера, она была главным дирижером оперы и филармонического оркестра в Граце.

Наша землячка отметила, что, «безусловно, есть что-то особенное» в том, что она станет первой женщиной, которая «будет дирижировать в этом волшебном месте» с момента основания Байройтского фестиваля.

«Рихард Вагнер написал для женщин важные и определяющие роли в своих операх и изобразил их очень свободными. Вот почему, я думаю, он бы гордился тем, что почти через 140 лет после его смерти женщина впервые воплотит в жизнь его замечательную музыку», — сказала Лынив.

Для справки

Оксана Лынив родилась в Бродах на Львовщине в семье музыкантов. Ее преподаватели во Львовской музыкальной академии советовали ей отказаться от «неженственной» профессии дирижера и вместо этого играть на флейте. Впрочем, она не прислушалась к их советам. С 2008-го по 2013 год Оксана была дирижером в Одесском национальном академическом театре оперы и балета. Дирижировала такие произведения, как «Богема», «Сельская честь», «Риголетто» и «Мадам Баттерфляй» в Одесском национальном театре оперы и балета. Осуществила постановки опер Руджеро Леонкавалло «Паяцы», Дмитрия Бортнянского «Алкид», балетов на музыку Густава Малера и Иоганна Штрауса «Тайна Венского леса» и Людвига Минкуса «Дон Кихот».

С 20 августа 2020 года Оксана — приглашенный дирижер Франкфуртского оперного театра.

Байройтский фестиваль (нем. Bayreuther Festspiele) — ежегодный фестиваль, на котором исполняют музыкальные драмы Рихарда Вагнера. Это один из самых престижных фестивалей классической музыки. Основан в 1876 году самим Вагнером в новом оперном театре, спроектированном по идее этого известного немецкого композитора. Здесь уникальная акустика, аналогов которой нет в мире.

Ежегодно открытие фестиваля традиционно проходит при участии канцлера Германии Ангелы Меркель, среди многочисленных почетных гостей музыкального форума — ведущие политики мира, звезды кино и театрального искусства.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о постановке знаменитой оперы Джузеппе Верди «Аида» с участием 150 украинских музыкантов, которую показали в Долине фараонов в Египте.

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