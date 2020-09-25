Вечером в пятницу, 24 сентября, дан старт традиционному Одесскому международному кинофестивалю (ОМКФ). Уже одиннадцатому по счету и абсолютно оригинальному по организации, локациям, участникам, зрителям. Короче говоря, во всем. Причиной тому — пандемия COVID-19.

В этом году изменены сроки и формат проведения ОМКФ. Впервые он проходит не летом, а осенью, и впервые — в онлайн-формате. Хотя стартовой площадкой традиционно остался знаменитый Оперный театр. Именно отсюда ведущие церемонии Янина Соколова и Олег Панюта начали своеобразное кинопутешествие по Одессе, в котором очно и заочно (с помощью современных теле- и IT-технологий) участвуют звезды кино.

Открытие кинофестиваля традиционно провели в знаменитом Оперном театре

Янина Соколова и Олег Панюта представили фильмы конкурсных программ и ознакомили зрителей с особенностями нового формата фестиваля.

Первой награды международного кинофорума — статуэтки «Золотой Дюк» за вклад в киноискусство — удостоен в этом году шведский кинорежиссер Рой Андерссон. В своем видеообращении он поблагодарил за приз, отметив, что является поклонником творчества знаменитого Сергей Эйзенштейна создавшего в Одессе фильм «Броненосец «Потемкин».

Своеобразное открытие фестиваля транслируется сразу на нескольких платформах, а также на специально созданном официальном фестивальном ресурсе, в Youtube и Facebook.

Как говорится, нет худа без добра — не исключено, что «дистанционность» позволит в течение всех дней работы ОМКФ (с 25 сентября по 3 октября) «побывать» на его мероприятиях (не только показах, а и на мастер-классах таких кинозвезд, например, как Рой Андерсон, Агнешка Холланд, Роман Балаян, Говард Шор) тем, кто раньше об этом только мечтал.

Жюри международной конкурсной программы ОМКФ -2020 возглавил канадский композитор, лауреат престижнейших премий «Оскар», «Грэмми» и «Золотой глобус» Говард Шор. Он — автор саундтреков к популярным голливудским фильмам. Среди его работ — «Муха» (1986), «Молчание ягнят» (1991), «Игра» (1997), «Банды Нью-Йорка» (2002), «Авиатор» (2004).

Наибольшую славу композитору принесла работа над кинотрилогией «Властелин колец» Питера Джексона, за которую он получил множество наград. На основе этой музыки Шор создал симфонию, с которой гастролировал по всему миру.

Вместе с ним фильмы международного конкурса будут оценивать исландская актриса, театральный режиссер Хальдор Герхардсдоттир, звезда кино из Португалии Жоана Рибейру, известная по фильму Терри Гиллиама «Человек, который убил Дон Кихота», а также украинская актриса театра и кино Лариса Руснак и французский актер, режиссер Серж Аведикян.

Всего в международной программе фестиваля представлены 12 полнометражных лент из Германии, Италии, Аргентины, США, Судана, Франции, Египта, Норвегии, Катара, Словакии, Румынии, Чехии, Ирландии, Южной Кореи, Ливты, Украины, Латвии, Испании, Венгрии (с учетом стран копродукции). Именно они будут бороться за Гран-при ОМКФ — «Золотого Дюка». В их числе и «Атлантида» Валентина Васяновича.

Кадр из фильма «Атлантида»

В нынешнюю национальную конкурсную программу также вошли 7 полнометражных и 11 короткометражных лент. Помимо того на ХI ОМКФ покажут ретроспективы «Женщины-пионерки кино», и «Одесские независимые: свободное кино 1990-х».

В программе «Специальные показы» будет представлена одна из самых ожидаемых премьер фестиваля — фильм «Номера» Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева.



Кадр из фильма «Номера» Олега Сенцова и Ахтема Сеитаблаева

Фильмом открытия стала политическая комедия «Босой император» режиссеров-супругов Питера Бросенсона и Джессики Вудворт. Это сиквел к их предыдущей картине «Король бельгийцев», которая на восьмом ОМКФ получила Гран-При.

В течение девяти фестивальных дней зрителей ждет знакомство со многими мировыми хитами. Всего будет показано порядка 150 лент различных жанров.

Закроет необычный кинофорум биографическая драма Агнешки Холланд «Шарлатан», премьера которой состоялась на 70-м Берлинском кинофестивале.

Кадр из фильма «Шарлатан»

Несмотря на необычный формат, организаторы решили не лишать зрителей киноперформанса под открытым небом, ставшего уже традиционным. 2 октября на Потемкинской лестнице в Одессе покажут немой фильм Карла Безе и Пауля Вегенера «Голем, как он пришел в мир». Выбор этой картины не случаен — в этом году яркому образцу раннего немецкого экспрессионизма исполняется 100 лет. Показ фильма на Потемкинской лестнице будет сопровождать одесский камерный оркестр.

Еще одно приятное новшество. Фильмы XI Одесского международного кинофестиваля будут доступны к просмотру еще в течение недели после церемонии его закрытия.

«По многочисленным просьбам зрителей с 3 по 11 октября ОМКФ устраивает дополнительную неделю фестивального кино и продлевает срок просмотра лент, которые будут пользоваться наибольшим спросом у зрителя», — сообщили организаторы Одесского кинофорума.

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