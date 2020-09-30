В России умер известный детский писатель Валерий Шульжик, создавший Поросенка Фунтика

В России умер писатель 81-летний Валерий Шульжик, который известен произведениями для детей, в том числе он создал популярного Поросенка Фунтика. О смерти известного литератора сообщил в своем Facebook его друг — писатель Валентин Постников.

«Умер. Автор Фунтика. Прощай мой любимый дорогой человек. Ты был для меня больше чем друг. Спасибо тебе за всё!» — написал Постников.

Валерий Шульжик родился в 1939 году. Им написаны повесть «Вот за тем поворотом…», книга рассказов «Бухта-Барахта», стихи, а также пьесы: «По секрету всему свету», «Синдбад-Мореход», «Бременские музыканты», «Азмун — серебряное копье», «Маленький храбрец», «Соломенное солнце».

Шульжик также является автором сценария мультфильмов о поросенке Фунтике, которые сразу завоевали огромную популярность.

Фото: «Собеседник»

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