«Сладкая» цветочная выставка, страшная экскурсия и велопутешествие: где развлечься в Киеве в первый уик-энд октября

В первые октябрьские выходные в Киеве есть что посмотреть и куда пойти. Для досуга масса предложений — все зависит от предпочтений и настроения. Пока позволяет погода и нас не затопило холодными дождями, можно насладиться красками осени, найти развлечение по душе.

Каждые выходные в столице проводятся бесплатные пешеходные экскурсии «Kyiv City Travel» в центре города (экскурсии с 10:00 до 12:00 по субботам на украинском и по воскресеньям — на английском языках). Участники изучают маршрут: Крещатик, Европейскую площадь, Арку дружбы народов, пешеходно-велосипедный мост, «Владимирская горка», Аллея художников, Пейзажная аллея, Андреевский спуск.

Место встреч: буквы KYIV возле здания администрации, улица Крещатик, 36. В условиях карантина обязательно предварительно следует регистрироваться (форма записи по ссылке.). С участником свяжутся по телефону.

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3−4 октября — выставка хризантем с «вкусным» названием «Мир сладостей». Посетители смогут увидеть на Певческом поле Долину леденцов, Пряничный дома, Зефирную крепость, Фабрику сладостей, а еще на радость сладкоежкам — фигуры с шоколадом и кондитерской посыпкой. Для создания 10 композиций использовали 30 тысяч кустиков хризантем (для высоких 3D-фигур применяли металлические и деревянные каркасы). На главной аллее парка для гостей фестиваля созданы оригинальные фотозоны.

Адрес: Печерский ландшафтный парк, улица Лаврская, 33, выставка работает с 10.00 до 20.00 до 1 ноября, взрослый билет стоит 100 гривен, детский — 25 гривен, для детей до 7 лет, пенсионеров, участников АТО, инвалидов 1 и 2 групп, ликвидаторов последствий аварии на ЧАЭС вход бесплатный.

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3−4 октября (10:00 — 17:15) открыта выставка art/teka художницы-керамистки Олеси Дорак -Галик, которая в своем творчестве применяет керамику, дерево, металл, текстиль и даже вторсырье, а создает арт-объекты, которым присущи экспрессия и необычные формы. Используется разнофактурное декорирование, геометрические и растительные орнаменты. Серия «Библиотека. Человек в городе» представлена панно, скульптурами, живописью, керамическими пластами, видеоинсталляциями и фотоколлажами. Работы связаны с книгами, природой, человеком в природе. Автор считает, что каждый должен сам черпать знания, читая книги, слушая музыку, просматривая фильмы и театральные представления. Главное, чтобы в каждой личности возникало желание поиска без принуждения и давления. Название проекта «АРТтека» связано с папками — такими «информационными коробками», в которых люди накапливают полезную информацию — каталоги, художественные книги, журналы и тому подобное…

Адрес: улица Лаврская, 9, корпус 29, Национальный музей украинского декоративного искусства (выставка открыта до 25 октября).

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3 октября — дискотека Макет. Maket вместе со своей hi-fi assistant Mariia воссоздадут «Golden Reserve». Музыкальная программа- целостное воплощение творческих наработок Maket, в присущем только ему фирменном музыкальном wildstyle. Готовьтесь потанцевать и послушать современную живую музыку. Одеться следует комфортно и по погоде, не забывать о маске.

Адрес: Музей на Почтовой площади, 2 (19:00 — 22:00), билет 100 гривен.

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3 октября можно больше узнать о литографии — графической технике плоской печати с камня. Считается, что это одна из самых сложных техник ручной печати, ведь для нее используют особые материалы: баварский вапняк, дорогие туши и карандаши, специальный верстат. Выставка в Центре современного искусства «Білий світ» собрала 17 специалистов, которые продемонстрируют киевскую литографию 1988−2020 годов.

Адрес: улица Пушкинская, 21а, вт-сб — 11:00—19:00 ; вс-пн — выходные. Вход свободный (выставка работает до 17 октября).

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3−4 октября — украинская ярмарка в Царском селе: колоритный праздник осени с музыкой, мастер-классами по гончарному мастерству и петриковской росписи, угощение тыквенной кашей, традиционные сладости, домашние напитки.

Адрес: Царское село, улица Лаврская, 22, 12:00 — 17:00

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4 октября — Всемирный день животных зоозащитники призывают отметить маршем, чтобы заявить на всю страну: животные имеют право на гуманное обращение. Участником марша может стать любой, кто против пушных ферм, эксплуатации животных в роли фото- и видеомоделей, а также знает, что такое веганство.

Адрес: Майдан Незалежности, 12:00 — 15:00

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3−4 октября — Музей науки ждет всех желающих на ВДНХ (в павильоне «Наука»). Здесь собрано более 100 интерактивных экспонатов. Здесь можно запустить молнию в катушке Теслы и управлять роборукой, даже увидеть… собственный голос, а также попасть в середину гигантской ракушки или в зеркальный туннель с оптическими иллюзиями. В музее также можно будет самостоятельно собрать мост Леонардо да Винчи, исследовать, как создают микрочипы.

Адрес: ВДНХ, проспект Глушкова, 1. Билет — 100 гривен (при оплате карточкой Visa -- 15-процентная скидка). 50 гривен — каждому школьнику, если группа от 10 человек; бесплатный вход — людям с инвалидностью 1 и 2 групп и детям, родители которых погибли во время военных действий на Донбассе.

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До 8 октября в парке Шевченко работает романтический кинотеатр (детали на facebook) под открытым небом. В программе показов кинофильмы «Красавица и чудовище», «Дневник Бриджит Джонс», «Бриджит Джонс: Грани разумного», «Анна Каренина», «Отель Гранд Будапешт», «Маленькие женщины», «Форма воды», «Эдвард Руки-ножницы», «Близость», «Королевство полной луны» и т. д.

Кинотеатр открыт каждый день с 20:30. Вход свободный.

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Велоэкскурсия «Пустыни Голосеевского леса». Пýстынью или скитом в православной традиции называют монашеские поселения, удаленные от основного монастыря. В Голосеево таких целых три, а некоторые насчитывают даже четыре. Запутанные дорожки приведут в самые неожиданные уголки, например, к пещерам Китаевской Пустыни, где Вам поведают историю о таинственном отшельнике с женским именем. Маршрут пролегает исключительно по лесным дорожкам. Активный отдых всегда лучше пассивного. В экскурсию включены посещение Голосеевской пустыни, вольеров с пони, Китаевской пустыни, Ореховатских прудлв, ВДНХ, Обсерватории, Феофании, обзор скелета огромного животного и другое. Общая протяженность маршрута 25 км — горки, спуски, лесные виражи и тропинки вдоль дубов и озер с утками.

Стоимость 175 гривен, продолжительность: 7 ч, экскурсию бронировать на сайте. Место встречи: возле подземного перехода-выхода из метро «Голосеевская» на стороне гостиницы «Мир». Дальше в сопровождении инструктора к месту проката.

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3−4 октября (с 20:00 до 22:00) Ночь в Музее становления украинской нации. Каждые выходные в этом музее история оживает прямо в темноте. Попав на эту интерактивную экскурсию, вы загляните за кулисы ночной жизни музея, отправитесь в путешествие разными веками в полной темноте с фонарем и экскурсоводом, найдете ответы на вопросы вместе с выдающимися историческими личностями.

Адрес: улица Лаврская, 27, стоимость 280 гривен.

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4 октября — очень страшная экскурсия на Липках. Это район киевских аристократов и с ним связано множество жутких, загадочных и мистических историй. Черная вдова, потомки вампиров, чудак-магнетизер, купец-неудачник, покойники, лошади-призраки — все это и многое другое отражено в реальности, в которую погружают участников во время экскурсии. Во время экскурсии гостей ждут настоящие байки из склепа, волны будоражащего кровь ужаса, сплетенные с меланхолией декаданса. Не даром говорят, что в районе Козьего болота до сих пор видно огоньки, среди которых в рубиновом зареве проплывает его светлость князь Днепровский Гном. Он пьёт из медной чаши неразбавленное греческое вино и свистом привлекает женщин, которые, забывшись, днями следуют за ним.

Место встречи: метро «Крещатик» (выход на улицу Институтскую), стоимость 200 гривен, 15:00, запись и детали по ссылке.

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3−4 октября — Главный цветочный ивент осени Kyiv Flower Market. Обновленный, свежий, с избранными цветочными проектами. Мероприятие проходит в самом сердце Подола, на Villa Verde, в большом саду, где вас ждут итальянский муд, музыка, гастро-проекты, арт-инсталляция, цветы и приятное общение.

Адрес: улица Кирилловская, 102, с 12:00 до 20:00 вход свободный.

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3 октября — в Национальном ботсаду имени Н. Гришко любителей цветов приглашают на выставку-продажу хризантемы мелкоцветковой из коллекции НБС. Организаторы распродаж предлагают полюбоваться этими осенними цветами и приобрести себе красивые растения у главного входа.

Адрес: улица Тимирязевская, 1 (10:00 — 18:00).

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3−4 октября — художественный уикенд в Баттерфляй: фильмы о самых известных художниках мира: в субботу «Моне: магия воды и света» и в воскресенье — «Ван Гог: пшеничные поля и облачное небо».

Адрес: Баттерфляй DeLuxe, ул. Антоновича, 50, в 19:30, стоимость от 100 гривен.

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3−4 октября — Каннский фестиваль короткометражных фильмов на этот раз удивит зрителей богатой и разнообразной программой. Для этого кинокритики отобрали семь лучших картин французских, японских, израильских, венгерских и даже албанских режиссеров.

Адрес: кинотеатр «Жовтень», улица Константиновская, 26, начало в 10:00, стоимость от 55 гривен.

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Организаторы всех локаций обращают внимание посетителей на то, чтобы они надевали маски и при скоплении людей держали дистанцию, также рекомендуется пользоваться антисептиками.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как изменился Мариинский дворец после реставрации и сколько золота ушло на оформление интерьера, а также как можно попасть на экскурсию в резиденцию президента. Кроме того, издание сообщало, что посмотреть в кино с 24 сентября.

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