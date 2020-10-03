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Культура и искусство

В Днепре умерла известная украинская актриса

14:19 3 октября 2020
Лидия Кушкова

В субботу, 3 октября, в Днепре скончалась народная артистка Украины, режиссер-постановщик Днепровского национального академического украинского музыкально-драматического театра имени Шевченко Лидия Кушкова. Новость появилась на странице театра в Facebook.

Кушкова родилась 14 июня 1939 года. Окончила Киевский институт театрального искусства, курс Марьяна Крушельницкого.

Сыграла более 100 ролей, среди которых большинство являются главными. Она лауреат многих региональных, всеукраинских и международных конкурсов и фестивалей, лауреат премии им. Марии Заньковецкой. Награждена орденами «Знак почета», «Княгини Ольги» III степени и «Святой великомученицы Варвары» II степени.

«Незабываемая память о Лидии Степановне Кушковой будет жить в наших сердцах и вечная память в истории нашего театра, в Днепре и всей Украины. Выражаем искренние соболезнования родным и близким. Разделяем горе родных вместе с коллективом театра. Вечная память», — написали коллеги актрисы.

Напомним, в начале сентября ушел из жизни известный диктор, легендарный голос «Украинского радио» Николай Козий.

Фото facebook/ukrteatr

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