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Культура и искусство

"Нужно иметь мужество вовремя уйти": легендарный Жванецкий покидает сцену

20:25 7 октября 2020
«Нужно иметь мужество вовремя уйти»: легендарный Жванецкий покидает сцену

Именитый уроженец Одессы, 86-летний писатель-сатирик Михаил Жванецкий решил уйти со сцены. В интервью РИА «Новости» представитель артиста Олег Сташкевич объяснил это возрастом сатирика.

«Артистам нужно иметь мужество вовремя уйти со сцены. У Жванецкого это мужество есть — вовремя уйти со сцены, не тянуть. Он реалист и сказал, что не надо выходить на сцену. Стареть нужно дома», — заявил Сташкевич журналистам.

Таким образом, анонсированные ранее концерты знаменитости уже не состоятся.

Михаил Жванецкий родился 6 марта 1934 года в Одессе, где окончил Институт инженеров морского флота, а затем работал в торговом порту. Позже он стал писать монологи и миниатюры. Познакомился с Аркадием Райкиным, тот взял его в свой театр.

Жванецкий давно стал писателем, которого цитируют как классика. Единицей юмора называют «один Жван», а жанр, в котором выступает сатирик, именуют «Жванецким». По его произведениям, которые он также исполнял на телевидении, созданы многочисленные спектакли, изданы его книги. В частности, Жванецкий — автор сборников «Моя Одесса», «Год за два» и других, а «Собрание сочинений», первоначально выпущенное в четырех томах, пополнилось уже пятым томом.

В 2019 году Михаил Жванецкий принял орден «За заслуги перед Отечеством» III степени от президента РФ Владимира Путина и объяснил свое решение.

Фото Rolid.ru

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«Нужно иметь мужество вовремя уйти»: легендарный Жванецкий покидает сцену

"Нужно иметь мужество вовремя уйти": легендарный Жванецкий покидает сцену

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