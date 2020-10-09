Знаменитую киевскую «летающую тарелку» признали объектом культурного наследия

В столичном Департаменте охраны культурного наследия внесли здание Украинского института научно-технической экспертизы и информации (улица Антоновича, 180) с «летающей тарелкой» в перечень вновь выявленных объектов культурного наследия. Как сообщили в пресс-службе горгосадминистрации, соответствующий приказ направлен в Минкультуры и информационной политики Украины. Следующий шаг — предоставление «тарелке» статуса памятника и внесение в Госреестр недвижимых памятников Украины. Об этом сообщил министр культуры Александр Ткаченко на своей странице в Facebook. Завершить процесс и внести строение в Госреестр памятников архитектуры местного значения нужно как можно быстрее, ведь этот фантастический проект архитектора Флориана Юрьева, ставший лакомым предметом для застройщиков, должен получить своеобразную «страховку» от возможных неожиданностей.





«Тарелка» уникальна по своему архитектурному решению. Объект создан в тренде эпохи мирового модернизма в советский период. Представьте, какой по тем временам вызов бросил Флориан Юрьев. Это был прорыв. Как рассказывал сам автор сооружения, Институт информации проектировался одной из мастерских «Киевпроекта», а одним из кураторов проекта являлся КГБ — заказ был очень серьезный и требовалась соответствующая архитектура для такого объекта первого класса. В высотном здании Института поддерживалась постоянная температура, там наладили отменное кондиционирование. А в «тарелке» снизу разместился амфитеатр и с, музыкальной акустикой в верхней части. Эти два объема надо было соединить, чего до этого никто не делал. Форма амфитеатра нужна была для того, чтобы звук уходил и возвращался. Это единственный зал в Украине, где акустика позволяет звуку равномерно распространяться в помещении до последнего из 500 зрительских мест. Музыканты, выступавшие в «тарелке», всегда восторгались, насколько «окрашенным» возвращался к ним звук. Даже в филармонии такого эффекта достичь нельзя.

Нынешним летом «тарелку» покрасили активисты, приурочив событие к 91-летию Флориана Юрьееа. А он письмом обратился к президенту Владимиру Зеленскому с просьбой признать здание Украинского института научно-технической экспертизы и информации «Летающая тарелка» памятником архитектуры национального значения. Автор сооружения считает такой шаг единственным способом сберечь объект от разрушения и возможных реконструкций с пристройками. Также архитектор передал свое авторское право на здание института государству.

По мнению Александра Ткаченко, в нынешних реалиях продуманные акустические эффекты и планирование первого уровня могут пригодиться: после реставрации здание «тарелки» может стать современным концертным залом.

В сентябре текущего года столичные архитекторы и дизайнеры сообщества SaveKyivModernism представили проект реконструкции «Летающей тарелки» на Лыбедской площади. Среди прочего, проект предусматривает создание концертной площадки на 350 человек и очистку сооружения от визуального шума. Геометрия зала, продуманная автором Юрьевым, имеет уникальную форму и акустические характеристики наивысшего уровня. Во время реконструкции авторы намерены разработать сценическое освещение, панорамный экран, на первом этаже хотят обустроить мультифункциональную зону с кафе, выставочным пространством, презентационным залом и залом антракта во время мероприятий. Вместе со свободным планированием первого уровня и уникальными акустическими способностями концертного зала «тарелка» кажется едва не единственной в своем роде. При условии правильного зонирования и использования вспомогательных помещений эффективность этой площадки увеличивается в разы.



Между тем недавно девять столичных объектов получили статус вновь выявленных объектов культурного наследия. В этот список вошли:

дом звукозаписи Украинского радио на улице Первомайского, 5в;

жилой дом, в котором жили скульпторы Иван Макогон и художница Татьяна Яблонская на улице Марьяненко, 14;

флигель с магазинами на улице Верхний Вал, 16/4;

дом Осипа Родина на улице Гончара, 71;

залы «Прощания» (ритуальные корпуса Киевского крематория) на улице Байковой, 16;

горжевая стена Васильковского укрепления XIX века и открытые артиллерийские казематы;

потерна вала Васильковского укрепления на улице Коновальца, 44;

эскарповая стена Госпитального укрепления XIX в. на улице Госпитальная, 24а;

потерна 2-го Капонира госпитального укрепления XIX века на улице Госпитальная, 24а.

Отмечается, что выявленные объекты культурного наследия подлежат защите, согласно ст. 37 Закона Украины «Об охране культурного наследия». В частности, работы на вновь выявленных объектах могут осуществляться лишь при наличии письменного разрешения соответствующего органа охраны культурного наследия на основании согласованной с ним научно-проектной документации.

Справка «ФАКТОВ». Госреестр недвижимых памятников Украины — банк данных, сформированных по единым признакам и принципам, содержащий сведения о памятниках культурного наследия. Согласно Порядку учета объектов культурного наследия (приказ Минкультуры от 11.03.2013 № 158), субъектами принятия решения о занесении объекта культурного наследия в Реестр в соответствии с категорией памятников является Кабмин — в отношении памятников национального значения; Министерство культуры — в отношении памятников местного значения.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что Минкульт готовится объявить борщ культурным наследием украинцев.



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