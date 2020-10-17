Сокровища правителя Ольвии царя Инисмея представлены на выставке старинного золота в Киеве

В Национальном музее истории Украины открылась выставка «Золото Подiлля: iсторiя народiв». На ней представлены древние драгоценности из коллекции Винницкого краеведческого музея, которые еще ни разу не демонстрировались. Центральными экспонатами являются сокровища из погребения правителя античной Ольвии царя Инисмея. Этот властитель был предводителем кочевого племени сарматом, сумевших во второй половине I века навязать жителям Ольвии свой протекторат. Могилу этого царя нашла экспедиция археолога Бориса Лобая в 1984 году в Винницкой области в кургане возле села Пороги.

— О том, что в ней похоронен Инисмей свидетельствует то, что на вещах, обнаруженных в этом захоронении, нанесена его танга — личный знак, — рассказал «ФАКТАМ» куратор выставки Максим Левада. — Рядом с Инисмеем похоронена его жена. На шее правителя (он покоился в дубовом саркофаге) была золотая гривна — символ царской власти. Она цельная, витая, с двумя лошадиными головами искусной работы. На одном запястье — золотой браслет, на другом — золотая накладка, защищающая от ударов по руке тетивы лука. Сохранились небольшие фрагменты одежды и вещей из кожи. Это позволило узнать, что они были красного цвета, символизирующего царский статус их владельца. То есть перед подданными он являлся весь в красном и в золоте. В погребении были также меч (на нем тоже помещена танга), кинжал, золотые пряжки, лук и другие вещи. Кстати, сарматы завоевали огромные территории в значительной мере благодаря своим передовым на то время лукам особой конструкции и тому, что стреляли из них верхом на скаку, чего тогда, кроме них, никто не умел.

Золотая гривна Инисмея

Тамга на гривне Инисмея

— Как определили, что изображение танги из этого погребения являются личным знаком Инисмея?

— В Ольвии во второй половине первого столетия чеканили серебряные монеты, на которых изображены царь, его танга и выбито имя — Инисмей. А перед этим в Ольвии чеканили монеты с изображением его отца сарматского властителя Фарзоя. На это обратил внимание в середине прошлого столетия нумизмат и историк из Одессы Корешковский. Анализируя монеты Ольвии, в которой была демократическая форма правления, он обнаружил, что в 60-е годы первого столетия в этом городе начали чеканить деньги с изображением самодержца, причем не с греческим, а сарматским именем — Фарзой. Этот царь вначале перебивал греческие монеты, нанося на них свое изображение, имя, тангу, а затем начал чеканить собственные из золота. После Фарзоя правителем Ольвии стал Инисмей (его монеты чеканились около 10 лет. — Авт.). Когда этот царь сошел с исторической сцены, в Ольвии восстановилась демократия — это видно по ее монетам.

Монета динарий Инисмея

— Великолепной работы царскую гривну и другие золотые вещи Инисмея сделали сарматские мастера?

— Нет. Это произведения ювелиров из государства Бактрия, существовавшего в Средней Азии, во времена, когда жил Инисмей. Обратите внимание на его пряжки: на них изображен мужчина монголоидной расы с волосами, завязанными в узел, скачущий верхом на пантере. Причем пара грифонов клюют эту пантеру. На пряжке есть вкрапления бирюзы, которые являются характерной чертой так называемого гранатово-бирюзового стиля в ювелирном искусстве, характерного для мастеров древней Бактрии. Кстати, колоссальное количество золотых вещей (порядка 15 тысяч), изготовленных в гранатово-бирюзовом стиле, нашли советские археологи в Афганистане в 1970 годы. Это была сенсационнейшая находка, сопоставимая с обнаружением сокровищ Тутанхамона (египетского фараона).

Пряжки Инисмея с всадником на пантере

— Ольвия находится возле впадения Южного Буга в Черное море. А правителя этого города Ирисмея похоронили в сотнях километров оттуда на Винничине. Ученые нашли этому объяснение?

- В районе современного села Пороги Винницкой области у сарматов, вероятно, была ставка. Ведь там нашли ряд других сарматских погребений, в том числе жрицы, вещи из которого тоже представлены на нашей выставке.

Мы здесь показываем найденные в тех местах древние украшения из янтаря. Это самая большая коллекцию таких изделий в Европе. Археологи нашли их в разграбленных могилах. Грабители не тронули янтарь, поскольку он по каким-то причинам был им не интересен.

Сарматские украшения

— Откуда у людей, живших в древности на Подолье было так много янтаря?

— Они брали его с купцов в качестве платы за проход через подконтрольные им водные пути. Дело в том, что там, в районе современного города Немиров, проходил древний Янтарный путь из Прибалтики в Средиземноморье. Он шел по Висле, Западному Бугу, Днестру…

— На выставке есть драгоценности древних славян?

— Да. Мы демонстрируем отлично сохранившуюся мастерскую славянского ювелира V века нашей эры: печку, формы для литья, серебряные заготовки, готовые украшения. Их нашли в 1990-е годы возле села Бернашковка (Могилевский район Винницкой области). Кроме того, посетители увидят клады южнославянского племени уличи, уничтоженного в X веке, скорее всего, великим князем киевским Святославом (сын князя Игоря и княгини Ольги).

Предметы из мастерской славянского ювелира V века

— Чем ему не угодили уличи?

- Причина — экономическая конкуренция. На месте городищ уличей (их столица Пересичень находилась на берегу Днепра южнее Киева) мы находим большое количество печей для выплавки металла, гончарных мастерских, арабских серебряных монет дерхемов, которые шли на переплавку. Это был мощный производственный центр. Среди остатков одно из этих городищ археологи обнаружили 140 скелетов — исключительно женских и детских. Получается, мужчины пали на подступах к городищу, затем княжеская дружина ворвалась в поселение и перебила всех, кто там был. Речь шла не о покорении уличей, а об их уничтожении (это племя враждовало с Киевом весь Х век. — Авт.).

Максим Левада: «Вещи древней Трипольской культуры на Подолье найдены экспедициями, которыми руководил бывший советский разведчик»

На выставке также представлена керамика древней Трипольской культуры, которую нашли на Подолье экспедиции под руководством бывшего советского разведчика Ивана Ивановича Зайца. После Второй мировой войны он 5 лет был резидентом советской военной разведки в Австрии. А затем возглавлял охрану космодрома Байканур. Когда полковник Иван Заяц вышел в отставку, его назначили директором Винницкого областного краеведческий музей. Заняв эту должность, он увлекся археологией, стал комплексно использовать для поиска поселений Трипольской культуры современные методы — геомагнитную съемку местности, трасологию… Он защитил кандидатскую диссертацию, стал профессором и заведующим кафедрой истории Винницкого педагогического института.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали о выставке сокровищ Успенского собора.

Фото Национального музея истории Украины

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