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Культура и искусство

Умерла вдова режиссера Сергея Бондарчука

11:44 20 октября 2020
Ирина Скобцева

На 94-м году жизни умерла народная артистка России, вдова известного режиссера Сергея Бондарчука Ирина Скобцева.

Информацию о ее смерти агентству «Интерфакс» подтвердили в Art Pictures Studio.

Ирина Скобцева дебютировала в 1955 году в роли Дездемоны в картине Сергея Юткевича «Отелло». Она играла в таких фильмах, как «Я шагаю по Москве», «Война и мир», «Зигзаг удачи», «Овод», «Молчание доктора Ивенса».

С Сергеем Бондарчуком она познакомилась, когда еще училась в Школе-студии МХАТ. В 1959 году они поженились, у них двое детей — Елена Бондарчук и Федор Бондарчук.

В эксклюзивном интервью «ФАКТАМ» Ирина Скобцева вспоминала, что сначала их отношения с Сергеем Бондарчуком были далеки от романтических. Даже тогда, когда они вместе играли в фильме «Отелло».

Фото из Википедии, автор: Kroon, Ron.

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