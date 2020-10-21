Стало известно о «страшном ударе» Скобцевой перед смертью

Легендарная советская актриса Ирина Скобцева, о смерти которой стало известно 20 октября, несколько лет назад пережила страшную трагедию.

Когда Скобцева отправилась в Москву по делам, в ее роскошный дом в одном из элитных подмосковных поселков проник вор и вынес почти все украшения актрисы, пишет «Собеседник».

Больше всего Ирина Константиновна переживала из-за своего талисмана — цепочки с образом Божьей Матери, усыпанной бриллиантами. Его она не снимала на протяжении пятидесяти лет, надевала даже на съемки, считая ангелом-хранителем и оберегом.

Лишившись дорого украшения, Скобцева впала в депрессию. По словам друзей актрисы, женщина восприняла это как нехороший знак.

«Видимо, мне сверху дали понять: мои дни на этом свете сочтены!» — так пересказала реакцию Скобцевой знакомая актрисы.

Фото sobesednik.ru

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