28.19 / 28.39 33.19 / 33.59
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Культура и искусство

Какие интересные факты о Джанни Родари попали в Doodle Google

8:42 23 октября 2020
Какие интересные факты о Джанни Родари попали в Doodle Google

Google ярким дудлом отметил столетний юбилей итальянского писателя и журналиста Джанни Родари, получившего широкое признание как одного из самых влиятельных итальянских детских авторов XX века.

Его самым известным произведением стал написанный в 1951 году «Il romanzo di Cipollino» («Чиполлино»), который и стал героем сегодняшнего дудла. Эта откровенная сатира актуальна до сих пор — не далее, как в ноябре 2019 года в России запретили спектакль про Чиполлино из-за политических намеков.

А в 1970 году Родари стал первым и до сих пор единственным итальянцем, получившим премию Ханса Кристиана Андерсена за сочинительство — одну из высших международных наград в области детской литературы.

Родился Родари в городке Оменья на севере Италии. Свою карьеру начал как преподаватель начальной школы, однако затем увлекся журналистикой и перешел на работу репортером в газету.

Основываясь на его предыдущем опыте, редакторы попросили его написать для детской секции газеты. Так Родари начал свою культовую карьеру в детской литературе. К 1960 году он написал достаточно материала, чтобы опубликовать свою первую книгу «Детские стишки в небе и на Земле». В 1962 году увидел свет сборник рассказов «Телефонные сказки», который критики назвали шедевром.

Произведения писателя читают во всем мире — они переведены более чем на 20 языков.

Напомним, в марте героем дудла стал советский актер и музыкант Леонид Утесов.

27

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Геннадий Кернес

Заместитель Кернеса сообщил о его здоровье

Испуг Зеленского попал на видео

Испуг Зеленского попал на видео

Лазебная Марина

В Минсоцполитики предупредили украинцев, что ПФУ может обеспечивать пенсии только в размере 1850 грн

Пенсия в Украине

«На пенсию в 60 лет»: в Украине изменили требование к покупке стажа

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер