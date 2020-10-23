Какие интересные факты о Джанни Родари попали в Doodle Google

Google ярким дудлом отметил столетний юбилей итальянского писателя и журналиста Джанни Родари, получившего широкое признание как одного из самых влиятельных итальянских детских авторов XX века.

Его самым известным произведением стал написанный в 1951 году «Il romanzo di Cipollino» («Чиполлино»), который и стал героем сегодняшнего дудла. Эта откровенная сатира актуальна до сих пор — не далее, как в ноябре 2019 года в России запретили спектакль про Чиполлино из-за политических намеков.

А в 1970 году Родари стал первым и до сих пор единственным итальянцем, получившим премию Ханса Кристиана Андерсена за сочинительство — одну из высших международных наград в области детской литературы.

Родился Родари в городке Оменья на севере Италии. Свою карьеру начал как преподаватель начальной школы, однако затем увлекся журналистикой и перешел на работу репортером в газету.

Основываясь на его предыдущем опыте, редакторы попросили его написать для детской секции газеты. Так Родари начал свою культовую карьеру в детской литературе. К 1960 году он написал достаточно материала, чтобы опубликовать свою первую книгу «Детские стишки в небе и на Земле». В 1962 году увидел свет сборник рассказов «Телефонные сказки», который критики назвали шедевром.

Произведения писателя читают во всем мире — они переведены более чем на 20 языков.

Напомним, в марте героем дудла стал советский актер и музыкант Леонид Утесов.

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