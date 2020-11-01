28.44 / 28.56 33.09 / 33.32
Киев: +8
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Культура и искусство

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие»

15:44 1 ноября 2020
Галина Филимонова

В субботу, 31 октября, в возрасте 76 лет скончалась заслуженная артистка России Галина Филимонова, сыгравшая в фильме-спектакле «А зори здесь тихие». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на странице мастерской Юрия Красовского в соцсети «ВКонтакте», передает РБК.

«Сегодня печальный день для нашей мастерской. Не стало Галины Ивановны Филимоновой, актрисы МДТ и долгие годы педагога нашей мастерской. Галина Ивановна воспитала несколько поколений артистов и режиссеров. …А высокая энергия, честность и талант заражали и заставляли сильнее углубляться в профессию и погружаться в процесс. Спасибо Вам, Галина Ивановна!»,— говорится в сообщении.

Галина Филимонова родилась 15 октября 1944 года в Ленинграде. В 1967 году она окончила Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии. Служила в Ленинградском государственном театре имени Ленинского комсомола, в рижском Театре русской драмы, в ленинградском Театре драмы и комедии «На Литейном».

С 1974 года была актрисой Малого драматического театра.

Филимонова также занималась преподавательской деятельностью. В частности, она преподавала актерское мастерство в Санкт-Петербургской академии театрального искусства.

Премьера телеспектакля по одноименной повести Бориса Васильева «А зори здесь тихие» состоялась в 1970 году. Филимонова исполнила в ней роль Риты Осяниной — зенитчицы времен Великой Отечественной войны.

Напомним, 31 октября скончался легендарный британский актер Шон Коннери, сыгравший Джеймса Бонда. Эта роль принесла ему мировую известность. Коннери называют самым лучшим агентом 007.

Фото РБК.

223

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
После долгой паузы жена Кернеса опубликовала свои фото

После долгой паузы жена Кернеса опубликовала свои фото

Александр Усик&nbsp;— Дерек Чисора

Усик — Чисора: онлайн-трансляция боя в супертяжелом весе

Галина Филимонова

Умерла актриса из фильма «А зори здесь тихие»

Тина Кароль раскрыла планы по поводу беременности

Тина Кароль раскрыла планы по поводу беременности

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер