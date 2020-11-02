Доптираж скандальной книги о Стусе выпустили с отпечатанным на ней решением суда о запрете издания

Ввиду огромного спроса в Украине выпустили дополнительный тираж нашумевшей книги «Дело Василия Стуса». Новое издание о судебном процессе над поэтом вышло в свет со специальным дополнением. Читатель сразу на форзаце может увидеть копию решения Дарницкого суда, запретившего книгу в ее нынешнем виде и потребовавшего внести правки в текст. Об этом сообщает в Facebook издательство Vivat.

В дополнении к книге указано, что решение суда первой инстанции может вступить в силу 18 ноября. То есть до этой даты выпуск книги не является противоправным.

«Этот тираж особенный во всех смыслах… Мы решили: документ, так документ. Поэтому на форзацах книги размещено решение Дарницкого райсуда… Тираж в таком виде печатается впервые», — уточнила гендиректор издательства Vivat Юлия Орлова.

Также в новом тираже в книгу добавлено предисловие автора Вахтанга Кипиани с ремарками по поводу процесса в Дарницком суде.

Первый тираж книги составил около 20 тысяч экземпляров. После того, как стало известно о решении суда запретить издание, версия «без цензуры» была полностью раскуплена. Издательство решило выпустить еще 15 тысяч экземпляров книги.

Напомним, ввиду популярности книги о Стусе было решено подготовить ее аудиоверсию.

Фото vivat.book.com.ua/Facebook, yuliya. argument/Facebook

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