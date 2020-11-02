Орлуша поздравил себя с днем рождения стихом, в котором вспомнил Украину, Беларусь и Ефремова

Поэт Андрей Орлов (Орлуша), недавно написавший к дню рождения российского президента Владимира Путина едкое стихотворение, назвав его «Сослагательное настроение», посвятил стих и себе. Но уже в свой день рождения. В нем он, в частности, процитировал строчку из украинского гимна и лозунг белорусской оппозиции.

Стихотворение он выложил на своей страничке в соцсетях, будучи на отдыхе в Черногории.

«Именинник пьет Моёт

Как мерзавец, в один рот!

В день рождения — один…

Ёпта-сука-карантин!

Но на вирус мы положим!

Верым! Можам! Переможам!

Будет все — любовь и деньги,

Згинуть наші воріженьки,

Будет за окном тепло,

Сдохнет гнусное х.ло.

Запоют наутро птахи,

Мир наступит в Карабахе,

Будет день и будет пища,

Море-горы-красотища,

Бог нас не лишит умишка,

Из тюряги выйдет Мишка,

Будут булки все в изюме,

Самолет прямой в Батуми,

Ваши тосты, ваши песни,

Выпиванья с вами вместе

Будет все, чего желаем!

Я за это поднимаю

Деньрожденный свой бокал!

Надоели мрак и кал!

Пусть мне радость принесет

Шестьдесят четвертый год!

Все, пора кончать писать!

Пить-гулять-уранессать!"

Ранее Орлуша посвящал стих решению исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне (Швейцария) об отстранении России от крупнейших международных соревнований сроком на четыре года.

Фото Андрея Орлова в соцсетях.

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