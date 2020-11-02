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Культура и искусство

Орлуша поздравил себя с днем рождения стихом, в котором вспомнил Украину, Беларусь и Ефремова

15:51 2 ноября 2020
Орлуша

Поэт Андрей Орлов (Орлуша), недавно написавший к дню рождения российского президента Владимира Путина едкое стихотворение, назвав его «Сослагательное настроение», посвятил стих и себе. Но уже в свой день рождения. В нем он, в частности, процитировал строчку из украинского гимна и лозунг белорусской оппозиции.

Стихотворение он выложил на своей страничке в соцсетях, будучи на отдыхе в Черногории.

«Именинник пьет Моёт
Как мерзавец, в один рот!
В день рождения — один…
Ёпта-сука-карантин!

Но на вирус мы положим!
Верым! Можам! Переможам!
Будет все — любовь и деньги,
Згинуть наші воріженьки,
Будет за окном тепло,
Сдохнет гнусное х.ло.

Запоют наутро птахи,
Мир наступит в Карабахе,
Будет день и будет пища,
Море-горы-красотища,
Бог нас не лишит умишка,
Из тюряги выйдет Мишка,
Будут булки все в изюме,
Самолет прямой в Батуми,
Ваши тосты, ваши песни,
Выпиванья с вами вместе
Будет все, чего желаем!
Я за это поднимаю
Деньрожденный свой бокал!
Надоели мрак и кал!

Пусть мне радость принесет
Шестьдесят четвертый год!
Все, пора кончать писать!
Пить-гулять-уранессать!"

Ранее Орлуша посвящал стих решению исполкома Всемирного антидопингового агентства (WADA) в Лозанне (Швейцария) об отстранении России от крупнейших международных соревнований сроком на четыре года.

Фото Андрея Орлова в соцсетях.

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