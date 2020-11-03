28.52 / 28.73 33.11 / 33.51
Киев: +9
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Культура и искусство

Умер создатель мультфильмов о Незнайке

14:42 3 ноября 2020
Незнайка

В возрасте 85 лет скончался художник-конструктор кукол, один из создателей мультфильмов о приключениях Незнайки Владимир Шафранюк. Об этом, со ссылкой на пресс-службу «Союзмультфильма», сообщает МК.ru.

Владимир Шафранюк работал на «Союзмультфильме», в творческом объединении «Экран», он также сотрудничал с другими студиями. Художник-конструктор кукол участвовал в создании мультфильмов: «Двенадцатая ночь», «Добрыня Никитичи и серии, посвященной Незнайке.

Кроме того, Шафранюк — автор ряда статей, которые посвящены особенностям скульптуры кукол и технике театра кукол. Он написал книгу «Понятие о куклах-актерах и традиционные заблуждения».

На днях стало известно и о смерти украинского актера, который снялся в популярном фильме «В бой идут одни старики». Он сыграл роль веселого барабанщика второй поющей эскадрильи Ивана Федоровича.

Фото: скриншот видео мультфильма

163

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Хюррем и Махидевран

Все неправда: потомки Махидевран Султан пришли в ужас, посмотрев «Великолепный век»

Дени Байсаров и Мария

Внук Пугачевой Дени Байсаров собрался жениться

выборы

Появились первые результаты выборов президента США

Пушилин

Пушилин объявил об угрозах и засуетился

Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер