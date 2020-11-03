Умер создатель мультфильмов о Незнайке

В возрасте 85 лет скончался художник-конструктор кукол, один из создателей мультфильмов о приключениях Незнайки Владимир Шафранюк. Об этом, со ссылкой на пресс-службу «Союзмультфильма», сообщает МК.ru.

Владимир Шафранюк работал на «Союзмультфильме», в творческом объединении «Экран», он также сотрудничал с другими студиями. Художник-конструктор кукол участвовал в создании мультфильмов: «Двенадцатая ночь», «Добрыня Никитичи и серии, посвященной Незнайке.

Кроме того, Шафранюк — автор ряда статей, которые посвящены особенностям скульптуры кукол и технике театра кукол. Он написал книгу «Понятие о куклах-актерах и традиционные заблуждения».

На днях стало известно и о смерти украинского актера, который снялся в популярном фильме «В бой идут одни старики». Он сыграл роль веселого барабанщика второй поющей эскадрильи Ивана Федоровича.

Фото: скриншот видео мультфильма

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