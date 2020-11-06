«Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша чёрная… крышка»: самые яркие афоризмы Михаила Жванецкого

Знаменитый писатель-сатирик Михаил Жванецкий ушел из жизни 6 ноября в возрасте 86 лет. Месяц назад он объявил о прекращении публичных выступлений, отменил запланированные концерты. В последнее время Михаил Михайлович болел.

Выступления и книги Михаила Жванецкого давно разобрали на цитаты — меткие, лаконичные, ироничные и всегда точно отображающие действительность.

Предлагаем вспомнить самые яркие цитаты.

«И ты поймешь и ахнешь: так все ж великие ушли — ну и ничего… Живут! А смерть — что смерть? Так, просто перерыв!»

«Никогда не преувеличивайте глупость врагов и верность друзей»

«Если ты споришь с идиотом, то, вероятно, то же самое делает и он»

«Мыслить так трудно, поэтому большинство людей судит»

«Ничего страшного, если над тобой смеются. Гораздо хуже, когда над тобой плачут»

«Мудрость не всегда приходит с возрастом. Бывает, что возраст приходит один»

«Порядочного человека можно легко узнать по тому, как неуклюже он делает подлости»

«Лучше с любовью заниматься трудом, чем с трудом заниматься любовью»

«Лучше промолчать и показаться дураком, нежели заговорить и не оставить на этот счёт никаких сомнений»

«Жизнь как рояль: клавиша белая, клавиша чёрная… крышка»

«В историю трудно войти, но легко вляпаться»

«Если вам говорят, что вы многогранная личность, — не обольщайтесь. Может быть, имеется в виду, что вы гад, сволочь и паразит одновременно»

«Алкоголь в малых дозах безвреден в любом количестве»

«Положительные эмоции — это эмоции, которые возникают, если на все положить»

«Физкультура продлевает жизнь на пять лет, но эти пять лет нужно провести в спортзале»

«Я же говорил: или я буду жить хорошо, или мои произведения станут бессмертными. И жизнь опять повернулась в сторону произведений».

80-й день рождения Михаил Жванецкий отметил большим юбилейным концертом, в который вошли его лучшие произведения за более чем сорокалетнюю карьеру.

Многочисленные почитатели творчества Жванецкого, коллеги и друзья скорбят в социальных сетях и выражают слова соболезнования родным. С другом трогательно простилась Алла Пугачева.

Фото jvanetsky.ru

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