Около 100 млн рублей: стало известно, кому достанется наследство Михаила Жванецкого

Проживший яркую жизнь сатирик Михаил Жванецкий последнее время практически не работал из-за болезней, но до этого долгие годы он был весьма востребованным артистом и хорошо зарабатывал.

Даже несмотря на то, что отзывчивость на чужую боль не позволила ему сколотить огромного состояния по меркам нынешних суперзвезд (постоянно оказывал кому-то помощь — друзьям, родственникам, даже совсем малознакомым людям), имущество артиста оценивается в сумму более 100 млн. рублей (примерно З36,3 млн грн), пишет КП.

У семьи есть просторная квартира в центре Москвы в Старопименовском переулке — около 250 квадратных метров. Стоимость подобной жилплощади — оценивается в сумму 90 млн руб. В этой квартире живет сын Михаила и Натальи Жванецких — 25-летний Дмитрий. Супруги обосновались в подмосковном доме, где долгие годы им помогала по хозяйству домоправительница Ольга, она тоже из Одессы.

Есть у семьи еще один дом — на родине. Жванецкий рассказывал, как ему подарили этот участок земли: «К 60-летию получил от городских властей в подарок кусок земли — шесть соток, но очень хорошее место: на берегу, в Аркадии. Я там построил дом!»

Обратившись к экспертам, журналисты выяснили, что все имущество, скорее всего, останется в собственности семьи — жены Натальи и сына Дмитрия Жванецкого.

Издание отмечает, что главный человек в жизни сатирика — жена Наташа, тоже родом из Одессы. Они начали жить вместе, когда ей было 24 года, а ему 56 лет. Супруга Жванецкого не работала — вела хозяйство, была музой артиста, его правой рукой во всех делах. Михаил Жванецкий долгие годы оставался востребованным артистом: помимо работы на телевидении, гастролей, его часто приглашали на «заказники». Все благосостояние Жванецкий нажил уже рядом с нынешней супругой, хотя официально они зарегистрировали брак лишь десять лет назад.

Михаил Михайлович с женой Натальей

Сам Михаил Михайлович Жванецкий так говорил о своем счастье рядом с женой Натальей и сыном Димой: «Я всего два раза был женат. Один раз это было очень давно, когда я еще работал с Райкиным. Но тогда не получилось — жена не захотела терпеть мои разъезды. А вот потом, то есть сейчас, кажется, получилось. Мне очень хорошо. Я даже, грубо говоря, счастлив…».

Михаил Михайлович с сыном Димой

Также теоретически на наследство Михаила Жванецкого могут претендовать взрослые дети от других браков и отношений, которые были до встречи с Натальей. Это — дочь Лиза и сын Максим, который живет в США. Также известно о двух внебрачных детях — журналистке Ольге и сыне Андрее. Но тесных связей артист ни с кем из них не поддерживал.

Ранее «ФАКТЫ» писали, что в связи со смертью известного писателя-сатирика, народного артиста Украины Михаила Жванецкого 7 ноября в Одессе объявлен днем траура.

Фото: dw.com, КП

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