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Культура и искусство

Умер известный украинский кинопродюсер Юрий Минзянов

21:47 7 ноября 2020
Юрий Минзянов

В субботу, 7 ноября, стало известно о смерти украинского и российского тележурналиста и телепродюсера Юрия Минзянова.

Об этом сообщила компания Star Media в Facebook, в которой Минзянов работал много лет.

Как пишет «Детектор медиа», сестра его жены Анна Дмитрук нашла продюсера мертвым в киевской квартире.

По ее словам, вчера вечером Минзянов чувствовал себя плохо, сказал по телефону, что болит сердце, а сегодня утром перестал выходить на связь.

В 2007 году продюсер пережил инфаркт.

Минзянов родился 29 марта 1956 в городе Казань (Россия). Окончил режиссерский факультет Всесоюзного государственного института кинематографии.

Более 10 лет проработал в компании Star Media. В 2016 году создал собственный продакшн «Кристи фильм», который назвал в честь внучки. Компанию возглавлял вместе с сыном Дмитрием.

Его последние работы — «Порядочная львовская дама», «Бесславные крепостные», фильм Натальи Ворожбит «Плохие дороги», который в этом году участвовал в конкурсной программе Венецианского кинофестиваля.

Минзянов был членом Украинской и Европейской киноакадемии.

Фото kino-teatr.ru/

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