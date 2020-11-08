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Культура и искусство

Стали известны дата и место похорон Жванецкого

19:38 8 ноября 2020
жванецкий

Писатель-сатирик Михаил Жванецкий, скончавшийся 6 ноября, будет похоронен в Москве. Похороны состоятся 9 ноября, церемония будет камерной, для узкого круга лиц. Публичного прощания с артистом не будет. Об этом сообщил представитель писателя Олег Сташкевич Интерфаксу.

В родной для писателя Одессе объявили день траура. Мэрия пообещала, что кроме бульвара Жванецкого в городе будет еще и памятник выдающемуся сатирику.

Напомним, Жванецкий в октябре 2020 года отменил все концерты и сообщил, что покидает сцену ввиду почтенного возраста. 6 ноября стало известно о смерти артиста.

«ФАКТЫ» собрали самые выдающиеся цитаты Жванецкого. Также много мудрых мыслей о настоящем и будущем писатель раскрыл в своем последнем интервью газете.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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