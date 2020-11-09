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Культура и искусство

В Украине решили создать свой Netflix

14:26 9 ноября 2020
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Валерий РЫБЯНЦЕВ, специально для «ФАКТОВ»

C 14 по 22 ноября в Украине в онлайн-формате состоится первый Cinema Challenge Hackathon. Во время хакатона — мероприятия креативных идей, инициированного онлайн-кинотеатром sweet.tv, лучшие IT-специалисты будут разрабатывать решения, которые помогут популяризировать качественный контент украинского производства. В частности, речь идет о кино, ТВ-программах, сериалах, дубляже.

«Наша цель — быть украинским Netflix. Мы стремимся усовершенствовать систему рекомендаций и представления контента так, чтобы каждый зритель мог еще быстрее найти для себя интересный украинский и украиноязычный контент», — заявил основатель sweet.tv Александр Витько. По его словам, хакатон является одним из самых эффективных способов для достижения поставленных задач.

В мероприятии примут участие датасайентисты, разработчики, менеджеры, дизайнеры и маркетологи — всего около 500 человек. Они сформируют команды, которые смогут выбрать один из двух направлений работы.

Как ожидается, призовой фонд Cinema Challenge Hackathon составит 50 тысяч долларов. Победители будут определяться в каждой отдельной категории. Обладатель первого места получит 10 тысяч долларов.

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