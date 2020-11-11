Васянович отказался от награды Зеленского: что произошло

Известный украинский кинематографист Валентин Васянович, чей фильм представит Украину на «Оскаре», отказался от ордена «За заслуги» 3-й степени, награждение которым подписал президент Владимир Зеленский. Об этом сообщает LB.ua.

По словам Валентина Васяновича, его отказ — это протест против уголовных производств в отношении кинопроизводителей, которые генерируются властью.

«По странному стечению обстоятельств, эти „дела“ в основном касаются тех продакшнов, которые представляли Украину на международной арене. Я не могу принимать награду от той власти, которая одной рукой награждает „за значительный личный вклад в развитие национальной культуры, весомые творческие достижения и высокое профессиональное мастерство“, а другой — открывает уголовные производства и занимается преследованием. Это не политическое решение. Это цеховая солидарность и этика», — заявил кинематографист.

Валентин Васянович — режиссер художественных фильмов «Атлантида», «Уровень черного,» и документальной ленты «Сумерки», оператор фильма «Племя».

Фото: Википедия

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