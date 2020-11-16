Коронавирус всех поставил в равные условия: миллионеров, миллиардеров, президентов, — Александр Коротко

Поэт-философ, а в прошлом бизнесмен и заместитель министра здравоохранения Украины Александр Коротко в интервью сайту «Гордон» назвал нашествие коронавируса COVID-19 божьим наказанием человечеству за грехи и деградацию.

«Господь Бог показывает, что будь ты хоть миллионером, миллиардером, президентом, от коронавируса не спрячешься — он всех поставил в равные условия. Творец напомнил нам, что все мы только люди. Он нам как бы говорит: вы издеваетесь над природой, уничтожаете друг друга… Если вы не сделаете выводы, ждите следующего потопа, как это было при Ное», — сказал Коротко.

Поэт рассказал, что перебрался на дачу, не только спасаясь от городского шума, но и чтобы иметь возможность выйти на свежий воздух, прогуляться, передохнуть, побыть наедине со своими мыслями.

Коротко отметил, что с коронавирусом люди получили новый уникальный опыт — возможность глубже познать смысл жизни.

«Я в полной мере ощутил это на себе. Очень многое в такое время переосмысливается, и ты совершенно иначе осознаешь себя в мире и мир в себе. Удивительно! Развивая мысль, скажу: опыт — уникальная вещь. Его нельзя купить, нельзя приобрести чтением, его можно только прожить», — уточнил он.

Поэт считает, что мир не будет таким, как до коронавируса. Это проявится не только в экономике и материальной сфере. Изменится и духовная составляющая.

По его словам, страшнее грядущего материального банкротства, может наступить банкротство духовное, о котором люди не задумываются.

«Мы никак не можем понять, что кроме физического тела есть и душа. Мы, к сожалению, ею не занимаемся, и это вызывает тревогу и беспокойство», — отметил Коротко.

Напомним, на сегодня в мире коронавирусом заразились больше 55 миллионов человек, умерли более 1,3 миллиона. В Украине число подтвержденных случаев COVID-19 на утро 16 ноября — 545 689, в том числе летальных — 9697.

Фото glavred.info/

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