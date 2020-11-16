Известного российского актера внесли в перечень лиц, угрожающих нацбезопасности Украины

Российского актера Павла Трубинера включили в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины. Приказ подготовили в Министерстве культуры и информационной политики на основании письма СБУ.

«26 октября 2020 года в Министерство культуры и информационной политики поступило письмо Службы безопасности Украины о включении в Перечень лиц, которые представляют угрозу национальной безопасности, гражданина РФ Павла Трубинера. Соответствующим приказом МКИП от 16 ноября № 2306 российский актер был включен в перечень», — говорится в сообщении.

Павел Трубинер родился 20 ноября 1976 года в поселке Северный (Москва) в семье инженеров. В детстве мечтал стать военным. В 1995 году окончил Российскую академию театрального искусства, бывший ГИТИС.

Первую большую роль сыграл в 2005 году в телесериале «Плюс бесконечность» режиссера Алексея Луканева. Популярность пришла к актеру после исполнения главных ролей в телесериалах.

Наиболее рейтинговыми фильмами стали военный мини-сериал «Охота на Вервольфа», где артист сыграл офицера Нестерова, картина «Военная разведка» (роль Клима Павловского) и мистический 12-серийный детектив «Грач».

Напомним, в сентябре Министерство культуры и информационной политики исключило из «черного» списка российского рэпера Басту (Василия Вакуленко). Ранее из перечня были удалены данные звезды российского Comedy Woman Екатерины Варнавы.

Фото womanhit.ru/

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