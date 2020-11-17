Наследник Джигарханяна рассказал о последних днях жизни актера

Популярный актер Армен Джигарханян последние годы своей жизни часто проводил в больнице — его беспокоили почки. И последняя госпитализация ничем не отличалась от остальных. Об этом «Стархиту» рассказал приемный сын артиста Степан.

По его словам, смерть не была скоропостижной. Состояние Джигарханяна ухудшилось после дня рождения.

«На фоне обострения диабета начались серьезные проблемы с почками, он был подключен последние пару дней к аппарату искусственного жизнеобеспечения. Наложился и эффект неподвижного образа жизни: раньше можно было выходить гулять, а потом вышел приказ, чтобы старики сидели дома. В конце стало совсем плохо, пролежни дали неприятный эффект: пошло воспаление и некроз тканей. Но человеку все-таки 86-й год жизни шел», — уточнил пасынок артиста.

Приемный сын Джигарханяна успел пообщаться с ним по телефону незадолго до кончины. Говорили о самочувствии, о том, что происходит в Америке.

До конца с артистом была жена Татьяна Сергеевна. Пасынок Джигарханяна Степан делает все возможное, чтобы поскорее оказаться в Москве, но в период пандемии вылететь из США, где он живет, сложно.

Согласно завещанию, Степан — единственный наследник артиста. Часть недвижимости и других активов Джигарханян лишился после скандального союза с Виталиной Цымбалюк-Романовской.

По информации издания, у артиста осталась половина квартиры на Арбате, где последние годы он жил вместе с женой Татьяной Сергеевной, а также небольшая жилплощадь, подаренная другом-бизнесменом «на старость». Ее тоже пыталась переписать на себя Цымбалюк-Романовская, но помешали друзья Джигарханяна.

Как сообщали «ФАКТЫ», прощание с Арменом Джигарханяном пройдет во вторник, 17 ноября, в его театре. Похоронят народного артиста на Ваганьковском кладбище рядом с единственной дочерью Еленой, которая трагически погибла от отравления угарным газом в 23 года.

Фото Starhit.ru/















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