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Культура и искусство

Умер режиссер Роман Виктюк

16:12 17 ноября 2020
виктюк

В Москве в возрасте 84 лет умер театральный режиссер, народный артист Украины Роман Виктюк. Три недели назад Виктюк заразился коронавирусом и с тех пор находился под наблюдением врачей. 17 ноября народный артист скончался.

Близкие режиссера рассказывают, что состояние Виктюка немного нормализовалось, и пациента даже собирались перевести в другую клинику, специализирующуюся на лечении возрастных заболевших. Но 17 ноября Виктюку резко стало плохо. Причиной смерти врачи называют анемию головного мозга, то есть дали о себе знать последствия перенесенного COVID-19.

Театр Романа Виктюка, сообщив о кончине своего художественного руководителя, уточнил, что 17 ноября состоится специальный спектакль — в честь и в память о Мастере. Место и время прощания будет объявлено позже.

В своем последнем интервью «ФАКТАМ» Виктюк рассказывал, как во время Революции достоинства его отговаривали от всеукраинских гастролей, каким личностям стоит запретить въезд в Украину и как правильно реагировать на предложения возглавить Министерство культуры.

Напомним, ноябрь стал печальным месяцем для сферы культуры и искусства. 14 ноября скончался актер и режиссер Армен Джигарханян, а 6 ноября умер писатель-сатирик Михаил Жванецкий.

Фото wikimedia.org

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