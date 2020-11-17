Виктюка похоронят во Львове — такова была его воля

Скончавшийся 17 ноября известный театральный режиссер Роман Виктюк будет похоронен во Львове. Согласно последней воле народного артиста, его похоронят на Лычаковском кладбище, в семейном склепе, там же, где упокоились родители Виктюка. Как сообщает РИА, ссылаясь на представителей Театра Романа Виктюка, сейчас решается вопрос с транспортировкой тела из Москвы во Львов.

Церемонию прощания готовит и основанный Виктюком московский драматический театр. Дату и время представители театра пообещали сообщить позже.

Читайте также: Роман Виктюк: «В Харьковском оперном театре был аншлаг. И это в самый разгар событий в Украине»

Виктюк скончался в возрасте 84 лет. В конце октября режиссер заразился коронавирусом и был помещен на лечение в московскую больницу им. братьев Бахрушиных. Утром 17 ноября состояние пациента резко ухудшилось, а причиной смерти стала анемия мозга.

Фото teatrviktuka/Instagram

74

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter