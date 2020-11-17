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Культура и искусство

Виктюка похоронят во Львове — такова была его воля

17:59 17 ноября 2020
виктюк

Скончавшийся 17 ноября известный театральный режиссер Роман Виктюк будет похоронен во Львове. Согласно последней воле народного артиста, его похоронят на Лычаковском кладбище, в семейном склепе, там же, где упокоились родители Виктюка. Как сообщает РИА, ссылаясь на представителей Театра Романа Виктюка, сейчас решается вопрос с транспортировкой тела из Москвы во Львов.

Церемонию прощания готовит и основанный Виктюком московский драматический театр. Дату и время представители театра пообещали сообщить позже.

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Виктюк скончался в возрасте 84 лет. В конце октября режиссер заразился коронавирусом и был помещен на лечение в московскую больницу им. братьев Бахрушиных. Утром 17 ноября состояние пациента резко ухудшилось, а причиной смерти стала анемия мозга.

Фото teatrviktuka/Instagram

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Виктюка похоронят во Львове — такова была его воля

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