28.09 / 28.29 33.08 / 33.47
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Культура и искусство

Названа причина смерти Романа Виктюка

20:49 17 ноября 2020
виктюк

В Москве уточнили причину смерти режиссера Романа Виктюка. Летальный исход предопределила тромбоэмболия — закупорка тромбом сосуда. Как сообщает Gazeta.ru, Виктюк провел в больнице более 20 дней и уже шел на поправку. На 17 ноября был назначен перевод пациента в другую больницу.

Друзья, с которыми Виктюк успел пообщаться 16−17 ноября, говорили, что он чувствовал себя хорошо, передавал приветы коллегам по театру. Актеры и режиссеры театра, в свою очередь, готовили торжественную программу, чтобы поздравить Романа Григорьевича с неотпразднованным днем рождения (28 октября Виктюку исполнилось 84 года).

Прощание с Виктюком состоится в московском театре в пятницу, 20 ноября. Похоронят режиссера во Львове на Лычаковском кладбище.

Напомним, «ФАКТАМ» режиссер рассказывал, как относится к смерти и что хочет успеть сделать в жизни. Также Виктюк рассказал, почему не смог дать спектакль в Киеве в феврале 2014 года.

Фото teatrviktuka/Instagram

206

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
виктюк

Названа причина смерти Романа Виктюка

Донелей Бенедетто и Ули Диас

Бой в США закончился на 3-й секунде: видео убийственного нокаута

Комаровский Евгений

"Политики – не ученые": доктор Комаровский рассказал, как нужно было вводить карантин выходного дня

Яна Глущенко

Не может забыть трагедию: Яна Глущенко рассказала, как пережила страшную аварию

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер