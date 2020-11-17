Названа причина смерти Романа Виктюка

В Москве уточнили причину смерти режиссера Романа Виктюка. Летальный исход предопределила тромбоэмболия — закупорка тромбом сосуда. Как сообщает Gazeta.ru, Виктюк провел в больнице более 20 дней и уже шел на поправку. На 17 ноября был назначен перевод пациента в другую больницу.

Друзья, с которыми Виктюк успел пообщаться 16−17 ноября, говорили, что он чувствовал себя хорошо, передавал приветы коллегам по театру. Актеры и режиссеры театра, в свою очередь, готовили торжественную программу, чтобы поздравить Романа Григорьевича с неотпразднованным днем рождения (28 октября Виктюку исполнилось 84 года).

Прощание с Виктюком состоится в московском театре в пятницу, 20 ноября. Похоронят режиссера во Львове на Лычаковском кладбище.

Напомним, «ФАКТАМ» режиссер рассказывал, как относится к смерти и что хочет успеть сделать в жизни. Также Виктюк рассказал, почему не смог дать спектакль в Киеве в феврале 2014 года.

Фото teatrviktuka/Instagram

206

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter