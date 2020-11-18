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Культура и искусство

В Беларуси умерла известная советская актриса

21:09 18 ноября 2020
В Беларуси умерла известная советская актриса

В Беларуси на 78-м году скончалась заслуженная артистка Беларусской ССР Любовь Румянцева, получившая известность по фильмам «Альпийская баллада», «Дорога на Рюбецаль», «Венок сонетов», «Расписание на послезавтра», «Три талера». Об этом сообщили на киностудии «Беларусьфильм», где женщина работала ведущим мастером сцены с 1981 года.

До этого актриса с 1977 года была занята в Русском академическом драматическом театре имени Максима Горького в Минске, а в кино снималась с 1959 года. Всесоюзную знаменитость ей принесла главная роль в фильме «Альпийская баллада», снятом в 1965 году на киностудии «Беларусьфильм».

Напомним, накануне от осложнений коронавирусного заболевания скончался известный режиссер Роман Виктюк.

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