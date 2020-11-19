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Культура и искусство

«Смешное кинишко»: какие отзывы на фильм Сенцова «Номера»

14:31 19 ноября 2020
Кадр из фильма

В Украине прошла премьера фильма бывшего узника Кремля Олега Сенцова. О работе режиссера певец Святослав Вакарчук отозвался в своем Facebook.

«Вчера побывал на премьере фильма „Номера“ Ахтема Сеитаблаева и Олега Сенцова, снятом по пьесе Олега. История о том, как непросто быть свободным и достойным человеком в обществе, где доминируют страх и уныние. Советую всем посмотреть. Очень актуально в годовщину Революции Достоинства!» — написал Вакарчук.

Фильм посмотрела и Мария Варфоломеева, которая долгое время находилась в плену у боевиков.

«Были на „Номерах“ Сенцова. Ожидала, что фильм будет грустный и тяжелый, учитывая впечатление от образа Олега. А поскольку это антиутопия, то это точно будет арт-хаус. И я опять ничего не пойму до конца фильма. Но выяснилось, что это довольно смешное кинишко. О людях, о жизненных запретах и сценариях. Советую и вам», — дала отзыв Варфоломеева в Facebook.

Фото: кадр из фильма «Номера»

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