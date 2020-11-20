28.26 / 28.49 33.30 / 33.72
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Культура и искусство

Москва простилась с Виктюком в закрытом стеклянной крышкой гробу

17:13 20 ноября 2020
Фасад театра

В пятницу, 20 ноября, Москве простились с известным театральным режиссером Романом Виктюком, умершим от тромбоэмболии. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

Траурное мероприятие прошло в Театре Романа Виктюка. Отмечается, что в зале было немноголюдно — пропускали ограниченное число людей. Гроб с телом режиссера был расположен на сцене — в обрамлении венков и множества живых цветов. К фасаду здания также возложили цветы.

Директор театра Валерий Райков сказал: «Роман Виктюк был гениальным режиссером и очень тонким человеком. Все его спектакли делались через любовь. Все артисты его любили, потому что он их любил».

Напомним, Виктюка похоронят во Львове в фамильном склепе на Лычаковском кладбище.

Фото: «Вокруг ТВ»

212

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Ефремов Михаил

Свобода все ближе: Ефремов сделал важный шаг к получению условного срока

Николас Ауюла

Убийство мирового лидера, скандал с Меган Маркл и новая пандемия — экстрасенс сделал предсказания на 2021 год

маньяк

Незадолго до трагедии маньяк, устроивший резню в Кривом Роге, смотрел аниме-сериал «Тетрадь смерти»

тбилиси

Преступник, захвативший заложников в Тбилиси, озвучил странные требования

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер