Москва простилась с Виктюком в закрытом стеклянной крышкой гробу

В пятницу, 20 ноября, Москве простились с известным театральным режиссером Романом Виктюком, умершим от тромбоэмболии. Об этом сообщает «Вокруг ТВ».

Траурное мероприятие прошло в Театре Романа Виктюка. Отмечается, что в зале было немноголюдно — пропускали ограниченное число людей. Гроб с телом режиссера был расположен на сцене — в обрамлении венков и множества живых цветов. К фасаду здания также возложили цветы.

Директор театра Валерий Райков сказал: «Роман Виктюк был гениальным режиссером и очень тонким человеком. Все его спектакли делались через любовь. Все артисты его любили, потому что он их любил».

Напомним, Виктюка похоронят во Львове в фамильном склепе на Лычаковском кладбище.

Фото: «Вокруг ТВ»

212

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter