Умер актер, снявшийся в знаменитых советских фильмах

В Москве скоропостижно скончался 76-летний артист Владимир Фирсов. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

Актер умер в своей квартире, его тело обнаружила младшая сестра. Приехавшие медики уже не могли помочь мужчине.

«Медики установили, что давность смерти составила несколько часов, а предварительный диагноз — острая сердечно-сосудистая недостаточность», — сообщил источник в правоохранительных органах.

Владимир Фирсов исполнил более 60 ролей в кино и театре. Играл в фильмах: «Забытая мелодия для флейты», «Осенний марафон», «Охота на единорога» и сериалах «Хождение по мукам», «Клетка», «Дальнобойщики», а также многих других.

Фирсов исполнил также одну из ролей в кинопостановке Марка Захарова «Тот самый Мюнхгаузен» и эпизодическую роль в фильме «Москва слезам не верит».

Напоминаем, во Львове похоронили театрального режиссера Виктюка.

Фото: кадр из фильма «Тот самый Мюнхгаузен»

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