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Культура и искусство

"Сижу на подножных кормах": известный российский актер оказался в бедственном положении

20:34 26 ноября 2020
щербаков

Актер Борис Щербаков, известный по сериалам «Сыщики», «Марш Турецкого», «Убойная сила», признался, что из-за эпидемии и карантина остался без работы и спасается приусадебным хозяйством. Об этом сообщает Riafan.

«Работы никакой, вообще ничего нет. Сижу на подножных кормах каких-то. Картошки слава богу накопали, мы посадили ее весной, так что сейчас ее и выкапываем. Вот на этом как-то и перебиваемся», — рассказал Щербаков.

Кроме отсутствия киносъемок, 70-летнего актера печалит еще и отсутствие спектаклей в театре. «Как правило, в мой день рождения (11 декабря) был спектакль, и это всегда прекрасный знак! Жаль, что в этом году его нет», — говорит Щербаков.

Напомним, ранее сообщалось о госпитализации Щербакова с подозрением на COVID-19. Сын Щербакова рассказал, что слухи преувеличены: артист здоров, но уехал на дачу, а в театре действительно заменили Щербакова другим актером.

Фото commons.wikimedia.org

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