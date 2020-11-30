Украинский актер из "Возвращения Мухтара" умер от коронавируса

От осложнении коронавирусного заболевания в Киеве скончался украинский актер театра и кино Олег Модзелевский. Ему было 66 лет. О трагедии в сети сообщил фотограф Сергей Рыжков.

«С прискорбием узнал, что КОВИД забрал жизнь актера и режиссера, прихожанина Свято-Троицкого Ионинского монастыря раба Божьего Олега Модзелевского», — написал он в Facebook.

С 2007 года он работал в Театре сатиры при центре творческих инициатив Киева, также снялся в фильмах «Возвращение Мухтара», «Сельский романс», «Биение сердец», «Порох и Дробь», работал как оператор, увлекался живописью и фотографией.

Напомним, 17 ноября в Москве от осложнений коронавирусного заболевания скончался 84-летний театральный режиссер, народный артист Украины Роман Виктюк.

Facebook Сергея Рыжкова

379

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter