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Культура и искусство

Копию театрального занавеса Львовской оперы продали на аукционе Sotheby's почти за 800 тысяч евро

22:44 1 декабря 2020
занавес

Уменьшенную копию всемирно известного театрального занавеса Львовской оперы продали на аукционе Sotheby`s за сумму около 680 тысяч фунтов стерлингов, что составляет примерно 760 тысяч евро.

Имя покупателя не разглашается.

Уникальный художественный артефакт «Парнас» польского художника Генрика Семирадского первоначально оценили в 600 тысяч фунтов стерлингов.

Оригинал картины уже более 100 лет хранится во Львовском национальном театре оперы и балета. Его размеры составляют 6×9 метров.

Уменьшенная копия картины (91×147 см), которую выставили на аукцион впервые, была создана художником уже после написания полноразмерного полотна.

Композиция является почти точной репродукцией первой версии. Картина выполнена маслом на холсте с применением фототехники.

Напомним, в начале ноября на аукционе Sotheby's в Женеве продали уникальный розовый бриллиант — самый крупный из всех, когда-либо выставлявшихся на торги. Покупатель, имя которого не сообщается, заплатил за бриллиант 26,6 миллиона долларов.

Фото facebook.com/lvivnationalopera

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