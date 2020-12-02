Умерла звезда "Весны на Заречной улице" Нина Иванова

На 87-м году жизни после продолжительной болезни умерла известная актриса кино и режиссер Нина Иванова, сыгравшая главную роль в фильме «Весна на Заречной улице».

Как сообщают в Союзе кинематографистов РФ, прощание с Ивановой состоится 4 декабря в прощальном зале морга 59-й больницы.

Отмечается, что Нина Иванова свою первую роль в кино сыграла, когда ей было 10 лет — она принимала участие в съемках фильма Виктора Эйсымонта «Жила была девочка».

В «Весне на Заречной улице» она сыграла роль учительницы Татьяны Сергеевны. Также она снималась в таких фильмах, как «Киевлянка», «Любовью надо дорожить», «Серая болезнь», «Еще можно успеть».

В качестве режиссера она работала над несколькими выпусками журнала «Ералаш».

Также сообщалось о смерти актера Бориса Плотникова, сыгравшего доктора Борменталя в «Собачьем сердце». Он умер от пневмонии, вызванной коронавирусом.

Фото с сайта Союза кинематографистов РФ.

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