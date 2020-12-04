Умер знаменитый украинский композитор — автор музыки к фильмам Балаяна, Осыки и Мащенко

Умер народный артист Украины, композитор Владимир Губа. Об этом в Facebook сообщил кинокритик Сергей Трымбач.

«Вчера вечером Владимир Петрович Губа решил попрощаться с этим миром. Нет, смерть была естественной, просто тяжелая и продолжительная болезнь слишком истощила его … 22 декабря композитору исполнилось бы 82 года. Жаль, невероятно жаль», — написал он.

Владимир Губа — советский и украинский композитор. Заслуженный деятель искусств Украины, народный артист Украины, лауреат Государственной премии имени Александра Довженко.

Губа родился в Киеве 22 декабря 1938 года. В 1977 году окончил Киевскую консерваторию им. Петра Чайковского. После учебы работал музыкальным редактором киностудии «Укркинохроника». Он автор музыки ко многим фильмам и мультфильмам.

Зрители помнят мелодии композитора в фильмах «Каменный крест», «Захар Беркут» Леонида Осыки, «Каштанка» и «Бирюк» Романа Балаяна, «Везде есть небо» и «Иду к тебе» Николая Мащенко.

Среди мультипликационных работ композитора особую известность получил цикл о приключениях казаков.

Напомним, в июне во Львове в последний путь проводили выдающегося композитора Мирослава Скорика.

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