В знаменитой актерской семье произошла трагедия

В знаменитой актерской семье Яковлевых-Козаковых горе: ушла из жизни 88-летняя Кира Андреевна Яковлева, первая жена звезды советского кино Юрия Яковлева («Иван Васильевич меняет профессию», «Ирония судьбы, или С легким паром!», «Кин-дза-дза». О случившемся рассказала в Instagram Мария Козакова, российская актриса театра и кино, внучка Киры Андреевны.

Мария Козакова является наследницей двух выдающихся актерских династий. Ее мать — звезда Театра сатиры Алена Яковлева, отец — театральный и киноактер Кирилл Козаков, известный ролями в Театре на Малой Бронной и играющий в популярных сериалах.

Дедушки Марии Козаковой — звезды кино Юрий Яковлев и Михаил Козаков («Человек-амфибия», «Здравствуйте, я ваша тетя», «Любовь-морковь»).

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