Умер известный советский кинорежиссер Александр Гордон

В понедельник, 7 декабря, в Москве умер советский и российский кинорежиссер Александр Гордон. Об этом сообщили в Союзе кинематографистов РФ.

«На 89-м году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, режиссера игрового кино Гордона Александра Витальевича», — говорится в сообщении.

Александр Гордон родился 26 декабря 1931 года в Москве. После окончания режиссерского факультета ВГИКа работал в студии «Молдова-фильм», затем на «Мосфильме».

Был режиссером таких картин, как «Человек, который закрыл город», «Двойной обгон», «Схватка в пурге», «Кража», «Футболист», «Выкуп» и «Последняя ночь в раю». Кроме того, он дублировал фильмы Андрея Тарковского «Ностальгия» и «Жертвоприношение».

В качестве актера Гордон появлялся в лентах «Убийцы» и «Сегодня увольнения не будет».

Автор книг «Не утоливший жажды. Воспоминания об Андрее Тарковском», «Венгерская летающая рюмка», «Тучерез, или Невероятное вероятно».

Режиссер является отцом писателя и биолога Михаила Тарковского, который родился от брака с Мариной Тарковской, дочерью поэта Арсения Тарковского.

Напомним, 7 декабря стало известно о смерти украинского писателя Сергея Иванова, работавшего под псевдонимом Гарм Видар.

Фото rosbalt.ru/

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