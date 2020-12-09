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Культура и искусство

Скончался известный советский актер, начинавший карьеру в Киеве

18:26 9 декабря 2020
Скончался известный советский актер, начинавший карьеру в Киеве

В Москве на 80-м году ушел из жизни народный артист России Вячеслав Иванович Езепов. Кроме работ в Малом театре, он запомнился зрителям так киноактер, украсивший фильмы «Господин Великий Новгород», «Хождение по мукам», «История одной любви», «Карл Маркс. Молодые годы», «Через Гоби и Хинган», «День командира дивизии», «Пять минут страха», «Зонтик для новобрачных», «Последняя дорога», «Битва за Москву», «Кодекс бесчестия», «34-ый скорый» и др.

Актерская карьера Езепова началась в 1963 году в Киеве — сразу же после окончания Школы-студии МХАТ его приняли в Русский академический театр им. Леси Украинки, причем начал молодой актер сразу начал с ведущих ролей в спектаклях «Вечерний свет», «Дон Карлос», «Как важно быть серьёзным». А роль Антона Чехова в пьесе «Насмешливое моё счастье» Езепов продолжал играть и после ухода из Театра Леси Украинки, специально приезжая из Москвы в Киев. В 1975 году в Украине ему присвоили звание Заслуженного артиста УССР, а в 2004 году — еще и звание Народного артиста Украины.

В Малом театре в Москве актер прослужил 53 года, и особенно прославился исполнением роли короля Испании Карла V в в комедии Скриба и Легуве «Тайны Мадридского двора». Эту роль прославленный актер играл на протяжении 23 лет.

В 2017 г. Вячеслав Иванович впервые попробовал силы в качестве режиссёра-постановщика — для дебюта он выбрал «Маленькие трагедии» А.С.Пушкина, а также начал работу в художественных фильмах.

О времени и месте прощания с народным артистом в театре объявят дополнительно, сообщила его пресс-служба.

Напомним, в начале декабря на 87-м году жизни в Москве умерла известная актриса кино и режиссер Нина Иванова, сыгравшая главную роль в фильме «Весна на Заречной улице».

Фото Малый театр

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