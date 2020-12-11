Умер заболевший ковидом знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук

В Латвии коронавирус убил всемирно известного южнокорейского режиссера и сценариста, лауреата Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей Ким Ки Дука.

Как сообщает «Delfi», режиссер приехал в Латвию 20 ноября, а с 5 декабря не выходил на связь. Об этом сообщил директор ArtDocFest/Rīga Виталий Манский. По его словам, в ночь на пятницу, 11 декабря, Ким Ки Дук умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Отмечается, что эту информацию подтвердила переводчица режиссера, а вот в посольстве Южной Кореи в Латвии это пока что не комментируют.

По неофициальной информации, режиссер планировал купить дом в Юрмале и оформить в Латвии вид на жительство, однако на запланированную встречу он не пришел. После этого его коллеги начали разыскивать Ким Ки Дука по больницам, однако это осложнялось из-за правил по защите личных данных.

Ким Ки Дук (Kim Ki Duk) — лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы «Пьета» и «Пустой дом», Каннского кинофестиваля — за фильм «Ариран», Берлинского кинофестиваля — за ленту «Самаритянка». Он также автор фильмов «Весна, лето, осень, зима и снова весна», «Натянутая тетива», «Время», «Вздох».

Ранее сообщалось о смерти выдающегося оператора, режиссера и сценарист Александра Рехвиашвили, у которого был диагностирован COVID-19.

Фото из Википедии.

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