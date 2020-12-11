27.96 / 28.20 33.75 / 34.17
Киев: -1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Культура и искусство

Умер заболевший ковидом знаменитый корейский режиссер Ким Ки Дук

12:56 11 декабря 2020
Ким Ки Дук

В Латвии коронавирус убил всемирно известного южнокорейского режиссера и сценариста, лауреата Каннского, Венецианского и Берлинского кинофестивалей Ким Ки Дука.

Как сообщает «Delfi», режиссер приехал в Латвию 20 ноября, а с 5 декабря не выходил на связь. Об этом сообщил директор ArtDocFest/Rīga Виталий Манский. По его словам, в ночь на пятницу, 11 декабря, Ким Ки Дук умер в больнице от осложнений, вызванных коронавирусной инфекцией. Отмечается, что эту информацию подтвердила переводчица режиссера, а вот в посольстве Южной Кореи в Латвии это пока что не комментируют.

По неофициальной информации, режиссер планировал купить дом в Юрмале и оформить в Латвии вид на жительство, однако на запланированную встречу он не пришел. После этого его коллеги начали разыскивать Ким Ки Дука по больницам, однако это осложнялось из-за правил по защите личных данных.

Ким Ки Дук (Kim Ki Duk) — лауреат Венецианского кинофестиваля за фильмы «Пьета» и «Пустой дом», Каннского кинофестиваля — за фильм «Ариран», Берлинского кинофестиваля — за ленту «Самаритянка». Он также автор фильмов «Весна, лето, осень, зима и снова весна», «Натянутая тетива», «Время», «Вздох».

Ранее сообщалось о смерти выдающегося оператора, режиссера и сценарист Александра Рехвиашвили, у которого был диагностирован COVID-19.

Фото из Википедии.

77

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник и Таюне

«Очень красивая!» Жена Олега Винника в обтягивающей одежде впечатлила фанов

Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Кернес

«Полностью отказала вторая почка»: у Кернеса ухудшилось состояние

Евгений Кошевой

"Терпение теряется": Евгений Кошевой жестко высказался о людях

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер