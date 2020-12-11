Умер известный по роли в «Вечном зове» артист Николай Иванов

В возрасте 77 лет скончался актер петербургского ТЮЗа имени А. А. Брянцева Николай Иванов, который известен по многочисленным киноролям. Об этом сообщает Telegram-канал ТАСС.

Народный артист РФ Николай Иванов снимался в кино с 60-х годов прошлого века. Наиболее известен зрителям как исполнитель главной роли в многосерийном телефильме «Вечный зов» — за нее он был удостоен Государственной премии СССР.

Иванов также снялся в других известных фильмах: «Битва за Москву», «Сошедшие с небес», «Две стрелы. Детектив каменного века», «Приказ: огонь не открывать». Также сыграл много ярких ролей в театре.

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Фото: кадр из фильма «Вечный зов»

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