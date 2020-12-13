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Культура и искусство

"Уходит поезд в небеса": Садальский рассказал, как исполнилось пророчество про Гафта

17:37 13 декабря 2020
Гафт

Российский актер Стас Садальский вспомнил случай со съемок фильма «Небеса обетованные», в котором он снимался вместе с ушедшим Валентином Гафтом.

Казус произошел между Гафтом, который играл предводителя нищих, и безумной старухой, окруженной кошками. Эту роль Рязанов доверил актрисе Людмиле Ивановой.

Ивановой привезли из Уголка Дурова старого, облезлого, рыжего кота Иннокентия.

«Его кинули Миле на грудь, он там пригрелся и заснул. И, когда вдруг над его ухом щелкнула кинохлопушка, он со страху обделался прямо Милочке на плечо. Мила смеется — она животных обожала, жалела, кормила, они к ней сползались-слетались отовсюду. Но запах, конечно, жуткий пошел. Все с нее сняли постирать. Валя морщится — «Фу, фу, какая гадость!» И Милочка вдруг сказал: «Валь, ну что ты, мы же сами станем старыми, неизвестно, какими мы будем…», — пересказал эпизод Садальский.

Он пишет, что слова Ивановой оказались пророческими. В конце жизни и Иванова, и Гафт оказались немощными и в инвалидных креслах.

«Слава Богу, что ум и сознание были ясными до последнего, что родные были рядом, и уходили они достойно… Прощальные аплодисменты тебе, Валя, и легкого полета в небеса… Вот и сбывается все, что пророчится. Уходит поезд в небеса…», — так Садальский попрощался со своим коллегой.

А российская журналистка Виктория Ивлева вспоминает Валентина Гафта как очень хорошего, умного актера, игравшего много, талантливо и плодотворно и в театре, и в кино.

«Увы, ироничный и блестящий разум Гафта перестал ему служить к концу жизни, он совершенно явно потерял рассудок. Смотреть на него в этом виде было до крайности больно и обидно», — пишет Ивлева.

Она возмущена теми, кто в конце жизни использовал Гафта в своих целях, приглашая на телевидение.

«Вам, Валентин Иосифович, спасибо за театр, кино и слово. В том, что из Вас сделали, воспользовавшись болезнью, Вы не виновны. Покойтесь с миром!», — так Ивлева попрощалась с великим артистом.

Российские СМИ сообщают, что похороны Валентина Гафта назначены на 15 декабря. Артиста похоронят в Москве на Троекуровском кладбище. Время и место прощания с актером будет озвучено после совещания в «Современнике», где служил артист.

Интервью Валентина Гафта журналистам Дмитрию Диброву и Дмитрию Губину на сайте «ФАКТОВ».


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