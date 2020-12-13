Умер известный композитор, автор песен Зиброва, Повалий и Билоножко

В воскресенье, 13 декабря, умер украинский композитор Александр Жилинский. Об этом сообщил народный артист Украины, музыкальный продюсер Юрий Квеленков.



«Александр Жилинский. Прощай дорогой. Мы созванивались пару лет назад и хотели возродить „Веселад“. Он сказал, что дважды в одну реку не войдешь… так появился конкурс „StarTime“. А последний раз, он звонил мне пару месяцев назад. Хотел встретиться… Моры пришли на землю. Все признаки конца, описанного в Книге Откровений», -написал Квеленков.

Александр Жилинский — заслуженный деятель искусств Украины. Он родился 1 декабря 1955 года в Бердянске. Закончил Киевский Государственный институт театрального искусства им. И. Карпенко-Карого и Киевскую Государственную Консерваторию им. П. И. Чайковского.

Композитор писал симфоническую и камерную музыку, оратории, мюзиклы, музыку к театральным спектаклям, телевизионным постановкам и кинофильмам. Его песни исполняют народные артисты Украины Таисия Повалий, Павел Зибров, Виталий Билоножко и другие.

Напомним, сегодня стало известно о смерти бывшего гитариста, певца и композитора группы «Воскресение» Андрея Сапунова. А 12 декабря в Москве умер известный артист Валентин Гафт.

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