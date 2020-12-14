«Идите в ****»: Макаревич отказался от «стриптиза» и «ритуальных танцев» по поводу умерших

Популярный российский певец Андрей Макаревич отказался от приглашений выступать на теле-и радиоэфирах по поводу уходящих в мир иной друзей, товарищей и просто известных людей.

«Я прошу прощенья у всех ушедших и у всех оставшихся — я в какой-то момент понял, что не могу участвовать в этом странном ритуале», — признался музыкант.

По его мнению, в такие минуты лучше помолчать и самому вспомнить все, что связано с ушедшим из жизни человеком.

«Идите в ж***. Память моя — это моя память. Она не требует демонстрации. Тем более стриптиза. Хорошая традиция — помолчать. Хотя бы минуту», — так Макаревич ответил всем, кто хотел бы пригласить его для комментария.

Макаревич пишет, что не может слышать надгробные речи, «когда говорят вроде об усопшем, а на самом деле — о себе». Он не может переносить «чудовищные венки» и траурный салют. Считает, что человек, который ушел из жизни, в лучшем случае, посмеялся бы.

Напомним, 12 декабря в Москве умер знаменитый артист Валентин Гафт. А 13 декабря скончался бывший гитарист певец и композитор группы «Воскресение» Андрей Сапунов. Его старший брат, Владимир Сапунов, ушедший два года назад, много лет был директором-администратором рок-группы «Машина времени».

Фото aif.ru/

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